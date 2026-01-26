Virus Nipah preocupa al mundo... surgen 5 casos en India; cuáles son sus síntomas

Las autoridades sanitarias del estado de Bengala Occidental, en India, confirmaron la detección de cinco contagios de virus Nipah, una enfermedad considerada entre las más peligrosas del mundo por su elevada tasa de mortalidad. La OMS advierte que su letalidad puede oscilar entre el 40 % y el 75 %, dependiendo de la rapidez en la detección y atención médica.

El brote involucra a personal del sector salud, incluyendo un médico, una enfermera y otro trabajador sanitario, lo que incrementa la preocupación por la posible transmisión hospitalaria. Una de las enfermeras permanece en estado crítico tras presentar fiebre alta y complicaciones respiratorias.

Ante la situación, las autoridades activaron protocolos de emergencia, rastreando a 180 personas que tuvieron contacto con los casos confirmados y manteniendo en cuarentena a 20 contactos de alto riesgo, con el objetivo de evitar una mayor propagación.

QUE ES EL VIRUS NIPAH Y COMO SE TRANSMITE

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica, lo que significa que se transmite de animales a humanos. Según la OMS, su principal reservorio son los murciélagos frugívoros, aunque también puede propagarse por contacto directo entre personas o mediante el consumo de alimentos contaminados.

Este patógeno fue identificado por primera vez en 1999 en Malasia, durante un brote asociado a criadores de cerdos. Desde entonces, se han registrado brotes casi anuales en Bangladesh y casos esporádicos en India, lo que lo convierte en una amenaza recurrente en el sur de Asia.

La ausencia de un tratamiento antiviral específico o una vacuna aprobada incrementa la peligrosidad del Nipah, por lo que el control depende casi exclusivamente de la detección temprana, el aislamiento de casos y la vigilancia epidemiológica.

SINTOMAS DEL VIRUS NIPAH QUE DEBEN ALERTAR

La infección por virus Nipah puede ser asintomática o evolucionar rápidamente hacia cuadros graves. En sus primeras fases, los síntomas suelen confundirse con los de una gripe común, lo que dificulta su diagnóstico oportuno.

Entre los síntomas iniciales más frecuentes se encuentran· Fiebre· Vómitos· Dolor de garganta· Mareo· Somnolencia· Alteración de la conciencia· Signos neurológicos

En los casos más severos, la enfermedad puede provocar encefalitis, convulsiones y coma en un lapso de 24 a 48 horas, representando un riesgo elevado de muerte.

DATOS CURIOSOS Y CLAVES SOBRE EL NIPAH

· El periodo de incubación suele ser de 4 a 14 días, aunque se han documentado casos de hasta 45 días

· Cerca del 20 % de los sobrevivientes presenta secuelas neurológicas permanentes

· La OMS lo incluye en su lista de patógenos prioritarios por su potencial pandémico

· No existe vacuna ni tratamiento específico aprobado actualmente

La aparición de nuevos casos del virus Nipah en India refuerza la preocupación mundial ante patógenos con alta letalidad y potencial de propagación. La vigilancia constante, la información oportuna y la cooperación internacional son clave para contener brotes que representan una amenaza real para la salud global.