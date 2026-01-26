Sheinbaum confirma que Salinas Pliego pagará impuestos conforme a la ley

México
/ 26 enero 2026
    La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de sus empresas, manifestó al SAT su disposición de cubrir un adeudo fiscal cercano a los 50 mil millones de pesos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum confirmó que empresas de Ricardo Salinas Pliego aceptaron pagar adeudos fiscales; el SAT revisa beneficios legales conforme al marco vigente

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que las empresas del Grupo Salinas expresaron formalmente su intención de pagar los adeudos fiscales que mantienen con el Estado mexicano. El monto estimado ronda los 51 mil millones de pesos, una de las cifras más relevantes en materia de recaudación.

La mandataria subrayó que este procedimiento no constituye una negociación política ni un acuerdo discrecional, sino la aplicación estricta del marco legal vigente, particularmente de los beneficios previstos en el Código Fiscal de la Federación.

Sheinbaum enfatizó que el objetivo central es garantizar que el pago se realice conforme a derecho, respetando las resoluciones judiciales y asegurando condiciones de equidad frente a todos los contribuyentes del país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Por las jóvenes’... Sheinbaum pide a primer ministro de Corea más conciertos de BTS

REVISION TECNICA Y MARCO LEGAL

La presidenta explicó que actualmente se desarrollan mesas técnicas entre las autoridades fiscales y las empresas involucradas para determinar el alcance de las disminuciones que la ley permite aplicar. Dichos beneficios están previstos en la normatividad y no dependen de decisiones políticas.

Este proceso se deriva de la última resolución de tribunales colegiados, la cual se mantiene vigente luego de que la SCJN invalidara los amparos promovidos por las empresas del grupo empresarial. Con ello, el adeudo quedó firme en términos legales.

Sheinbaum reiteró que todo el procedimiento se realiza bajo supervisión institucional y con estricto apego a la ley, a fin de evitar interpretaciones de trato preferencial o discrecionalidad en la recaudación fiscal.

TRANSPARENCIA Y RESOLUCION FINAL

Una vez concluido el análisis técnico, el Gobierno de México dará a conocer públicamente los términos en que se efectuará el pago, así como los beneficios fiscales aplicados, en cumplimiento del principio de transparencia total.

La presidenta adelantó que la resolución final del caso podría definirse esta misma semana, lo que permitiría cerrar un capítulo relevante en la relación entre grandes contribuyentes y la autoridad fiscal.

Este anuncio busca enviar un mensaje claro: en México, incluso los grandes corporativos deben cumplir con sus obligaciones fiscales, bajo reglas claras y supervisión pública.

CLAVES DEL CASO FISCAL

· Monto del adeudo: alrededor de 51 mil millones de pesos

· Quién paga: empresas del Grupo Salinas

· Autoridad: Servicio de Administración Tributaria (SAT)

· Situación legal: amparos invalidados por la SCJN

· Etapa actual: revisión de beneficios fiscales permitidos por ley

· Plazo: resolución prevista en el corto plazo

DATOS CURIOSOS DEL PROCESO

· Es uno de los adeudos fiscales más altos en revisión reciente

· El caso refuerza el papel de los tribunales colegiados

· Marca un precedente sobre cumplimiento fiscal corporativo

· El Gobierno se comprometió a informar cada etapa del pago

TE PUEDE INTERESAR: ¿Alcanzaste? BTS desata la locura en México: boletos se agotan en 37 minutos

El anuncio de Claudia Sheinbaum sobre el caso de Ricardo Salinas Pliego confirma que el pago de impuestos se resolverá bajo criterios legales y técnicos. El proceso, supervisado por el SAT, busca fortalecer la confianza pública en la recaudación y en la aplicación equitativa de la ley fiscal en México.

Temas


impuestos

Personajes


Ricardo Salinas Pliego
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SAT
Grupo Salinas

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

