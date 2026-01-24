¿Provocación o mensaje? Bad Bunny desata polémica por posible vestido en el Super Bowl

Cada vez está más cerca uno de los eventos más esperados por la audiencia no sólo de Estados Unidos, sino a nivel internacional: el Super Bowl, espectáculo que también impacta al mundo del entretenimiento y la música, sobre todo este año, en el que la NFL, junto con Roc Nation, apostó por darle el protagonismo a Bad Bunny. El cantante, que representa incomodidad o libertad —dependiendo del ángulo desde el que se observe su obra—, comenzó envuelto en la polémica tras su nombramiento, debido a que, además de ser puertorriqueño, se ha mantenido como un crítico constante de las políticas migratorias aplicadas por el gobierno en turno. A este contexto se suma un nuevo escándalo: de acuerdo con supuestas fuentes cercanas a su equipo, en su presentación en el Levi’s Stadium de California, el intérprete actuaría portando un vestido, una decisión que no sólo rompería con la imagen tradicional del cantante de ‘Tití Me Preguntó’, sino que también confrontaría al sector más conservador de la audiencia estadounidense.

¿QUÉ HARÁ BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL? Desde redes sociales y algunos medios internacionales se ha dado fuerza a este rumor, el cual no resulta del todo sorpresivo, ya que desde hace varios años el artista ha buscado dar visibilidad a la cultura LGBTQ+ y queer. En febrero de 2022, la marca francesa Jacquemus presentó una serie de fotografías del intérprete de “Debí tirar más fotos” usando un vestido rosa y tacones blancos con calcetines del mismo color. Las imágenes no sólo captaron la atención del público, sino que reforzaron su discurso de ruptura de estereotipos.

Meses después, el intérprete de “Yonaguni” eligió para la Met Gala 2022 un atuendo diseñado especialmente para la noche: asistió con un vestido de inspiración sartorial, con claras referencias a la icónica gabardina beige de Burberry. Además, medios como Vogue destacaron que utilizó una tiara como accesorio en su peinado, jugando así con la redefinición del atuendo femenino desde una estética urbana y masculina. En agosto del mismo año, Benito reafirmó este mensaje al aparecer en la portada de la revista Harper’s Bazaar luciendo otro look controversial: posó con una chaqueta, camisa y falda de alta costura de Louis Vuitton para hombre, además de pendientes y collar de Tiffany & Co.

RECHAZO Y ACEPTACIÓN De acuerdo con Agencia México, la especulación sobre el uso de una prenda tradicionalmente femenina también ha generado resistencia, sobre todo al tratarse de un evento consumido mayoritariamente por un público conservador y poco afín a los ideales que Bad Bunny representa a través de su música y posturas políticas. Algunos sectores de la NFL y aficionados más tradicionales han expresado incomodidad ante la posibilidad, argumentando que el Super Bowl debería centrarse únicamente en el deporte y no en gestos que consideran “provocativos”. Esta tensión refleja el choque cultural que el artista suele generar con sus decisiones creativas.

En contraste, en redes sociales, los fans de Bad Bunny han defendido la posibilidad de que el cantante aparezca usando un vestido, señalando que podría tratarse de un momento histórico para la representación de la comunidad LGBTQ+ y la visibilidad de nuevas masculinidades. Los hashtags relacionados con el trascendido se posicionaron rápidamente entre las tendencias globales. El impacto de esta versión también se extiende a la industria del entretenimiento. Bad Bunny, quien ha participado en producciones de Hollywood con personajes que rompen el estereotipo masculino como el filme ‘Cassandro’ en donde compartió un beso con Gael García. Además en su anterior tour se besaba con uno de sus bailarines y una de sus bailarinas.

TRUMP NO ASISTIRÁ AL SUPER BOWL El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está “en contra” del cantante Bad Bunny y del grupo Green Day, artistas seleccionados para el espectáculo de medio tiempo. “Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hacen es sembrar odio. Terrible”, dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York Times, en una entrevista publicada este sábado. No obstante, el mandatario republicano aclaró que los músicos —críticos de su administración— no son la razón principal de su ausencia en el partido del próximo 8 de febrero, que se celebrará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.