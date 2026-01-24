¿Provocación o mensaje? Bad Bunny desata polémica por posible vestido en el Super Bowl

¿Provocación o mensaje? Bad Bunny desata polémica por posible vestido en el Super Bowl

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

El puertorriqueño podría aprovechar el escenario del Super Bowl para enviar un mensaje sobre diversidad, nuevas masculinidades y cultura latina, lo que ya genera reacciones encontradas dentro y fuera de la NFL

Show
/ 24 enero 2026
COMPARTIR

Cada vez está más cerca uno de los eventos más esperados por la audiencia no sólo de Estados Unidos, sino a nivel internacional: el Super Bowl, espectáculo que también impacta al mundo del entretenimiento y la música, sobre todo este año, en el que la NFL, junto con Roc Nation, apostó por darle el protagonismo a Bad Bunny.

El cantante, que representa incomodidad o libertad —dependiendo del ángulo desde el que se observe su obra—, comenzó envuelto en la polémica tras su nombramiento, debido a que, además de ser puertorriqueño, se ha mantenido como un crítico constante de las políticas migratorias aplicadas por el gobierno en turno.

A este contexto se suma un nuevo escándalo: de acuerdo con supuestas fuentes cercanas a su equipo, en su presentación en el Levi’s Stadium de California, el intérprete actuaría portando un vestido, una decisión que no sólo rompería con la imagen tradicional del cantante de ‘Tití Me Preguntó’, sino que también confrontaría al sector más conservador de la audiencia estadounidense.

¿QUÉ HARÁ BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL?

Desde redes sociales y algunos medios internacionales se ha dado fuerza a este rumor, el cual no resulta del todo sorpresivo, ya que desde hace varios años el artista ha buscado dar visibilidad a la cultura LGBTQ+ y queer.

En febrero de 2022, la marca francesa Jacquemus presentó una serie de fotografías del intérprete de “Debí tirar más fotos” usando un vestido rosa y tacones blancos con calcetines del mismo color. Las imágenes no sólo captaron la atención del público, sino que reforzaron su discurso de ruptura de estereotipos.

Meses después, el intérprete de “Yonaguni” eligió para la Met Gala 2022 un atuendo diseñado especialmente para la noche: asistió con un vestido de inspiración sartorial, con claras referencias a la icónica gabardina beige de Burberry. Además, medios como Vogue destacaron que utilizó una tiara como accesorio en su peinado, jugando así con la redefinición del atuendo femenino desde una estética urbana y masculina.

En agosto del mismo año, Benito reafirmó este mensaje al aparecer en la portada de la revista Harper’s Bazaar luciendo otro look controversial: posó con una chaqueta, camisa y falda de alta costura de Louis Vuitton para hombre, además de pendientes y collar de Tiffany & Co.

RECHAZO Y ACEPTACIÓN

De acuerdo con Agencia México, la especulación sobre el uso de una prenda tradicionalmente femenina también ha generado resistencia, sobre todo al tratarse de un evento consumido mayoritariamente por un público conservador y poco afín a los ideales que Bad Bunny representa a través de su música y posturas políticas.

Algunos sectores de la NFL y aficionados más tradicionales han expresado incomodidad ante la posibilidad, argumentando que el Super Bowl debería centrarse únicamente en el deporte y no en gestos que consideran “provocativos”. Esta tensión refleja el choque cultural que el artista suele generar con sus decisiones creativas.

En contraste, en redes sociales, los fans de Bad Bunny han defendido la posibilidad de que el cantante aparezca usando un vestido, señalando que podría tratarse de un momento histórico para la representación de la comunidad LGBTQ+ y la visibilidad de nuevas masculinidades. Los hashtags relacionados con el trascendido se posicionaron rápidamente entre las tendencias globales.

El impacto de esta versión también se extiende a la industria del entretenimiento. Bad Bunny, quien ha participado en producciones de Hollywood con personajes que rompen el estereotipo masculino como el filme ‘Cassandro’ en donde compartió un beso con Gael García. Además en su anterior tour se besaba con uno de sus bailarines y una de sus bailarinas.

TRUMP NO ASISTIRÁ AL SUPER BOWL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está “en contra” del cantante Bad Bunny y del grupo Green Day, artistas seleccionados para el espectáculo de medio tiempo.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hacen es sembrar odio. Terrible”, dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York Times, en una entrevista publicada este sábado.

No obstante, el mandatario republicano aclaró que los músicos —críticos de su administración— no son la razón principal de su ausencia en el partido del próximo 8 de febrero, que se celebrará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Alcanzaste? BTS desata la locura en México: boletos se agotan en 37 minutos

“Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, afirmó Trump, quien añadió que asistiría si “estuviera un poco más cerca”.

Será la segunda vez que el puertorriqueño se suba a un escenario de la NFL; la primera ocurrió en 2020, cuando participó como invitado en el espectáculo encabezado por Jennifer López y Shakira.

TEMAS
Espectáculos
Show De Medio Tiempo
Super Bowl
Localizaciones
California
Personajes
Donald Trump
Bad Bunny
Organizaciones
NFL
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar