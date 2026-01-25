Listo el Super Bowl LX: Seahawks y Patriots disputarán el título de la NFL

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 25 enero 2026
    Listo el Super Bowl LX: Seahawks y Patriots disputarán el título de la NFL
    Seahawks de Seattle y Patriots de Nueva Inglaterra se reencontrarán en un Super Bowl, luego de superar a Rams y Broncos en las Finales de Conferencia de la temporada 2025-26 de la NFL. FOTOS: AP

Tras vencer 31-27 a Rams y 10-7 a Broncos en las Finales de Conferencia, Seattle y Nueva Inglaterra aseguraron su lugar en el SB, que se jugará el 8 de febrero

El Super Bowl LX ya tiene protagonistas. Seahawks de Seattle y Patriots de Nueva Inglaterra aseguraron su lugar en el partido por el campeonato de la NFL tras imponerse en las Finales de Conferencia, dando forma a un duelo cargado de historia, contraste de estilos y un antecedente directo que marcó época.

El juego por el título se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, escenario que volverá a recibir el evento deportivo más importante del futbol americano profesional.

Seahawks de Seattle regresan al Super Bowl tras vencer 31-27 a Rams

Los Seahawks de Seattle se proclamaron campeones de la Conferencia Nacional luego de derrotar 31-27 a los Rams de Los Ángeles en una Final de NFC de alto voltaje.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila suma títulos y podios en el Abierto de Arquería ‘Dafne Quintero’ de Monclova

El encuentro se mantuvo cerrado durante los cuatro cuartos, con constantes cambios de ventaja y un ritmo ofensivo intenso por parte de ambos equipos.

Seattle logró marcar la diferencia en los momentos clave del partido, combinando efectividad aérea, producción terrestre y una defensiva que respondió en la recta final para frenar el último intento de remontada angelino.

Con este triunfo, los Seahawks regresan al Super Bowl por primera vez en 11 años, buscando su segundo campeonato en la historia de la franquicia.

El resultado confirmó la solidez del proyecto de Seattle a lo largo de la temporada 2025-26, especialmente en casa, donde volvieron a imponer condiciones en uno de los escenarios más complicados de la liga durante los playoffs.

Patriots de Nueva Inglaterra se imponen 10-7 a Broncos en duelo defensivo

En la Conferencia Americana, los Patriots de Nueva Inglaterra se convirtieron en el primer invitado al Super Bowl LX tras vencer 10-7 a los Broncos de Denver en una Final de AFC marcada por el clima extremo y el dominio defensivo.

El partido, disputado bajo condiciones adversas, se desarrolló como un auténtico choque táctico.

Las ofensivas tuvieron pocas oportunidades claras, mientras que las defensivas dictaron el ritmo del encuentro.

Nueva Inglaterra capitalizó una serie ofensiva clave y sostuvo la ventaja gracias a una actuación sobresaliente de su defensiva, que cerró el partido en los minutos finales.

Con este triunfo, los Patriots alcanzan su duodécima aparición en un Super Bowl, reafirmando su condición como una de las franquicias más exitosas en la historia de la NFL y ampliando su legado en instancias decisivas.

El enfrentamiento entre Seahawks y Patriots en el Super Bowl LX añade un componente especial, al tratarse de una revancha del Super Bowl XLIX, uno de los partidos más recordados de la era moderna de la liga.

Seattle buscará cambiar la historia y sumar un nuevo trofeo Lombardi, mientras que Nueva Inglaterra intentará añadir otro campeonato a su ya extensa vitrina.

El escenario está listo para un Super Bowl LX que promete intensidad, narrativa histórica y dos equipos que llegan tras superar pruebas muy distintas, pero con el mismo objetivo: coronarse campeones de la NFL.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano
Super Bowl
resultados

Localizaciones


Seattle

Organizaciones


NFL
New England Patriots
Seattle Seahawks

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La disputa por la empresa Garage y Talleres es otro caso en donde se acusa la fabricación de un delito por parte de la misma red del caso VANGUARDIA.

Acusa empresario regio de ser víctima de la misma red del caso VANGUARDIA; Fiscal y Alcalde de Monterrey niegan su participación
Las ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron públicamente el uso de los nuevos vehículos adquiridos.

SCJN rechaza uso de camionetas nuevas; piden su devolución

La Inteligencia Artificial ya es parte de la vida diaria, pero también es utilizada para crear fraudes cada vez más sofisticados.

Coahuila: Estafas con Inteligencia Artificial, cuando la tecnología se vuelve un riesgo para tu patrimonio
Crecimiento económico

Crecimiento económico
Con el paso de la tercera tormenta invernal de la temporada sobre México, en combinación con el frente frío #30, las Secretarías de Educación de diversos estados han confirmado la suspensión de clases.

Estos son los estados que suspendieron clases por la tercera tormenta invernal en México
¡Yoshi llegará al cine! ‘Super Mario Galaxy’ presenta su nuevo tráiler

¡Yoshi llegará al cine! ‘Super Mario Galaxy’ presenta su nuevo tráiler
Señalan que senadores y diputados continuarán con el análisis y la aprobación de reformas que califican como fundamentales.

Semana clave en el Congreso: informe de la CNDH y voto por Gertz rumbo a Londres
Los Patriots celebran el triunfo 10-7 ante los Broncos de Denver en condiciones de nieve y viento, resultado que les dio el primer boleto al Super Bowl LX de la NFL.

Patriots superan a Broncos bajo tormenta invernal y sellan su pase al Super Bowl LX