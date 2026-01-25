Listo el Super Bowl LX: Seahawks y Patriots disputarán el título de la NFL
Tras vencer 31-27 a Rams y 10-7 a Broncos en las Finales de Conferencia, Seattle y Nueva Inglaterra aseguraron su lugar en el SB, que se jugará el 8 de febrero
El Super Bowl LX ya tiene protagonistas. Seahawks de Seattle y Patriots de Nueva Inglaterra aseguraron su lugar en el partido por el campeonato de la NFL tras imponerse en las Finales de Conferencia, dando forma a un duelo cargado de historia, contraste de estilos y un antecedente directo que marcó época.
El juego por el título se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, escenario que volverá a recibir el evento deportivo más importante del futbol americano profesional.
Seahawks de Seattle regresan al Super Bowl tras vencer 31-27 a Rams
Los Seahawks de Seattle se proclamaron campeones de la Conferencia Nacional luego de derrotar 31-27 a los Rams de Los Ángeles en una Final de NFC de alto voltaje.
El encuentro se mantuvo cerrado durante los cuatro cuartos, con constantes cambios de ventaja y un ritmo ofensivo intenso por parte de ambos equipos.
Seattle logró marcar la diferencia en los momentos clave del partido, combinando efectividad aérea, producción terrestre y una defensiva que respondió en la recta final para frenar el último intento de remontada angelino.
Con este triunfo, los Seahawks regresan al Super Bowl por primera vez en 11 años, buscando su segundo campeonato en la historia de la franquicia.
El resultado confirmó la solidez del proyecto de Seattle a lo largo de la temporada 2025-26, especialmente en casa, donde volvieron a imponer condiciones en uno de los escenarios más complicados de la liga durante los playoffs.
Patriots de Nueva Inglaterra se imponen 10-7 a Broncos en duelo defensivo
En la Conferencia Americana, los Patriots de Nueva Inglaterra se convirtieron en el primer invitado al Super Bowl LX tras vencer 10-7 a los Broncos de Denver en una Final de AFC marcada por el clima extremo y el dominio defensivo.
El partido, disputado bajo condiciones adversas, se desarrolló como un auténtico choque táctico.
Las ofensivas tuvieron pocas oportunidades claras, mientras que las defensivas dictaron el ritmo del encuentro.
Nueva Inglaterra capitalizó una serie ofensiva clave y sostuvo la ventaja gracias a una actuación sobresaliente de su defensiva, que cerró el partido en los minutos finales.
Con este triunfo, los Patriots alcanzan su duodécima aparición en un Super Bowl, reafirmando su condición como una de las franquicias más exitosas en la historia de la NFL y ampliando su legado en instancias decisivas.
El enfrentamiento entre Seahawks y Patriots en el Super Bowl LX añade un componente especial, al tratarse de una revancha del Super Bowl XLIX, uno de los partidos más recordados de la era moderna de la liga.
Seattle buscará cambiar la historia y sumar un nuevo trofeo Lombardi, mientras que Nueva Inglaterra intentará añadir otro campeonato a su ya extensa vitrina.
El escenario está listo para un Super Bowl LX que promete intensidad, narrativa histórica y dos equipos que llegan tras superar pruebas muy distintas, pero con el mismo objetivo: coronarse campeones de la NFL.