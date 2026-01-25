Listo el Super Bowl LX: Seahawks y Patriots disputarán el título de la NFL

El Super Bowl LX ya tiene protagonistas. Seahawks de Seattle y Patriots de Nueva Inglaterra aseguraron su lugar en el partido por el campeonato de la NFL tras imponerse en las Finales de Conferencia, dando forma a un duelo cargado de historia, contraste de estilos y un antecedente directo que marcó época.

El juego por el título se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, escenario que volverá a recibir el evento deportivo más importante del futbol americano profesional.

Seahawks de Seattle regresan al Super Bowl tras vencer 31-27 a Rams

Los Seahawks de Seattle se proclamaron campeones de la Conferencia Nacional luego de derrotar 31-27 a los Rams de Los Ángeles en una Final de NFC de alto voltaje.

El encuentro se mantuvo cerrado durante los cuatro cuartos, con constantes cambios de ventaja y un ritmo ofensivo intenso por parte de ambos equipos.

Seattle logró marcar la diferencia en los momentos clave del partido, combinando efectividad aérea, producción terrestre y una defensiva que respondió en la recta final para frenar el último intento de remontada angelino.

Con este triunfo, los Seahawks regresan al Super Bowl por primera vez en 11 años, buscando su segundo campeonato en la historia de la franquicia.

El resultado confirmó la solidez del proyecto de Seattle a lo largo de la temporada 2025-26, especialmente en casa, donde volvieron a imponer condiciones en uno de los escenarios más complicados de la liga durante los playoffs.