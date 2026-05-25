Charros de Saltillo representará a Coahuila en el Nacional de Béisbol en Yucatán

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    Charros de Saltillo representará a Coahuila en el Nacional de Béisbol en Yucatán
    Los Charros de Saltillo continuarán su preparación con la mira puesta en el Nacional que se disputará en agosto. FOTO: CHARROS DE SALTILLO

Los Charros de Saltillo categoría 2016 se proclamaron campeones estatales en Múzquiz y obtuvieron su clasificación al Campeonato Nacional Pre-Infantil 9-10 años de la FEMEBE

El equipo infantil de los Charros de Saltillo categoría 2016 escribió uno de los capítulos más importantes de su temporada al proclamarse campeón estatal en el torneo celebrado en Múzquiz, resultado que además les otorgó el pase al Campeonato Nacional Pre-Infantil 9-10 años de la FEMEBE, programado del 8 al 15 de agosto en Yucatán.

La novena saltillense avanzó paso a paso durante la competencia estatal hasta llegar a las semifinales y posteriormente conquistar el título, respaldada por el trabajo colectivo de jugadores, entrenadores y familias que acompañaron al equipo durante cada encuentro.

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El campeonato representó la recompensa a meses de preparación para un grupo de peloteros que ha destacado por su disciplina y constancia dentro del diamante. Padres de familia y cuerpo técnico reconocieron el esfuerzo mostrado por los niños durante todo el torneo, especialmente en los momentos decisivos.

Con el campeonato estatal en sus manos, los Charros de Saltillo ahora enfocarán su preparación en el certamen nacional organizado por la Federación Mexicana de Béisbol, donde competirán ante más de 20 selecciones estatales provenientes de diferentes partes del país.

Yucatán volverá a ser sede de uno de los torneos infantiles más importantes del calendario nacional. Será el cuarto año consecutivo en el que la FEMEBE otorgue la organización de un campeonato nacional a la Asociación Yucateca de Béisbol, encabezada por José Caballero Delgado, luego de recibir anteriormente las competencias 11-12 años en 2023, U-9 en 2024 y Femenil U-15 en 2025.

El torneo nacional reunirá a peloteros nacidos en 2016 y 2017, convirtiéndose en una vitrina importante para el desarrollo del béisbol infantil en México. Para los Charros de Saltillo, la participación significará representar a Coahuila en una competencia de alto nivel y enfrentar a algunas de las mejores academias y selecciones del país.

Mientras llega agosto, el equipo continuará con entrenamientos y partidos de preparación con el objetivo de llegar en ritmo al nacional. La ilusión del grupo ahora apunta a trascender fuera del estado y colocar el nombre de Saltillo entre los protagonistas del béisbol infantil mexicano.

La obtención del campeonato estatal también refleja el crecimiento de las ligas infantiles en la región sureste de Coahuila, donde cada vez más equipos participan en competencias estatales y nacionales, fortaleciendo la formación de nuevos talentos desde edades tempranas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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