México pierde 7-5 ante Dodgers en su último juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Selección Mexicana de Beisbol sufrió una derrota 7-5 ante los Dodgers de Los Ángeles en un juego de preparación disputado en el Camelback Ranch de Arizona, duelo que sirvió como último ensayo antes de su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El encuentro enfrentó a la novena dirigida por Benjamín Gil con una de las organizaciones más poderosas de las Grandes Ligas, vigente campeona de la Serie Mundial, en un duelo que mostró momentos de competitividad por parte del equipo mexicano.

El conjunto tricolor se mantuvo en la pelea durante gran parte del juego e incluso logró empatar la pizarra en diferentes momentos, pero los Dodgers aprovecharon la recta final del partido para inclinar la balanza a su favor.

El equipo angelino tomó ventaja temprana en el encuentro gracias a un cuadrangular de Andy Pages en la primera entrada.

Posteriormente, Dalton Rushing impulsó más carreras para ampliar la diferencia, obligando a México a remar contracorriente desde el inicio del duelo.