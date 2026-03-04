México pierde 7-5 ante Dodgers en su último juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026
La Selección Mexicana cerró su etapa de preparación con una derrota en el duelo disputado en Arizona que sirvió como prueba final ante un rival de Grandes Ligas
La Selección Mexicana de Beisbol sufrió una derrota 7-5 ante los Dodgers de Los Ángeles en un juego de preparación disputado en el Camelback Ranch de Arizona, duelo que sirvió como último ensayo antes de su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
El encuentro enfrentó a la novena dirigida por Benjamín Gil con una de las organizaciones más poderosas de las Grandes Ligas, vigente campeona de la Serie Mundial, en un duelo que mostró momentos de competitividad por parte del equipo mexicano.
El conjunto tricolor se mantuvo en la pelea durante gran parte del juego e incluso logró empatar la pizarra en diferentes momentos, pero los Dodgers aprovecharon la recta final del partido para inclinar la balanza a su favor.
El equipo angelino tomó ventaja temprana en el encuentro gracias a un cuadrangular de Andy Pages en la primera entrada.
Posteriormente, Dalton Rushing impulsó más carreras para ampliar la diferencia, obligando a México a remar contracorriente desde el inicio del duelo.
A pesar de ello, la ofensiva mexicana respondió con varias carreras que mantuvieron el marcador cerrado. Sin embargo, el momento decisivo llegó en la octava entrada, cuando los Dodgers fabricaron un rally que terminó por marcar la diferencia definitiva en el encuentro.
Más allá del resultado, el compromiso representó una prueba importante para el conjunto nacional, que buscó ajustar su rotación de pitcheo y su alineación frente a un rival de alto nivel previo al arranque del torneo internacional.
Tras este compromiso, la novena mexicana se trasladará a Houston, Texas, donde comenzará su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El equipo debutará en el torneo el 6 de marzo enfrentando a Gran Bretaña dentro de la fase de grupos del certamen.
El duelo ante los Dodgers cerró la etapa de preparación para México, que llegará al campeonato con la expectativa de repetir o superar la histórica actuación lograda en la edición de 2023.