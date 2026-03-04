México pierde 7-5 ante Dodgers en su último juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/ 4 marzo 2026
    México pierde 7-5 ante Dodgers en su último juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026
    La Selección Mexicana de Beisbol enfrentó a los Dodgers de Los Ángeles en Arizona como parte de su preparación final rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026. FOTO: NOVENA MÉXICO

La Selección Mexicana cerró su etapa de preparación con una derrota en el duelo disputado en Arizona que sirvió como prueba final ante un rival de Grandes Ligas

La Selección Mexicana de Beisbol sufrió una derrota 7-5 ante los Dodgers de Los Ángeles en un juego de preparación disputado en el Camelback Ranch de Arizona, duelo que sirvió como último ensayo antes de su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El encuentro enfrentó a la novena dirigida por Benjamín Gil con una de las organizaciones más poderosas de las Grandes Ligas, vigente campeona de la Serie Mundial, en un duelo que mostró momentos de competitividad por parte del equipo mexicano.

El conjunto tricolor se mantuvo en la pelea durante gran parte del juego e incluso logró empatar la pizarra en diferentes momentos, pero los Dodgers aprovecharon la recta final del partido para inclinar la balanza a su favor.

TE PUEDE INTERESAR: Rafael del Castillo: luces y sombras de un dirigente que marcó al futbol mexicano

El equipo angelino tomó ventaja temprana en el encuentro gracias a un cuadrangular de Andy Pages en la primera entrada.

Posteriormente, Dalton Rushing impulsó más carreras para ampliar la diferencia, obligando a México a remar contracorriente desde el inicio del duelo.

A pesar de ello, la ofensiva mexicana respondió con varias carreras que mantuvieron el marcador cerrado. Sin embargo, el momento decisivo llegó en la octava entrada, cuando los Dodgers fabricaron un rally que terminó por marcar la diferencia definitiva en el encuentro.

Más allá del resultado, el compromiso representó una prueba importante para el conjunto nacional, que buscó ajustar su rotación de pitcheo y su alineación frente a un rival de alto nivel previo al arranque del torneo internacional.

Tras este compromiso, la novena mexicana se trasladará a Houston, Texas, donde comenzará su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El equipo debutará en el torneo el 6 de marzo enfrentando a Gran Bretaña dentro de la fase de grupos del certamen.

El duelo ante los Dodgers cerró la etapa de preparación para México, que llegará al campeonato con la expectativa de repetir o superar la histórica actuación lograda en la edición de 2023.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Arizona

Organizaciones


MLB
Los Angeles Dodgers
Selección Mexicana De Beisbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro aseguró que habrá un debate abierto de la propuesta.

Recibe Cámara de Diputados propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum
El interno se encuentra acusado de presunto homicidio calificado.

Juez ordena al Altiplano cesar incomunicación y presunta tortura contra ‘El Güero Palma’
Verónica “N” recuperó su libertad tras esclarecer la detención relacionada con presuntos fraudes; la Fiscalía indicó que pudo haber sido utilizada en la comisión de delitos.

‘Lady Relojes’ pudo haber sido víctima de manipulación, señala Fiscalía de Coahuila
El proceso de venta de boletos para el Mundial 2026 evidencia que, pese al enorme interés global, el precio de las entradas también influye en la disponibilidad para varios partidos del torneo.

La verdad incómoda sobre el Mundial 2026: mucha demanda, pero no a cualquier precio
Desacuerdo legislativo

Desacuerdo legislativo
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos
El pequeño cumplió su sueño de ser un elemento de la Guardia Nacional.

El pequeño Ian cumple su sueño de ser elemento de la Guardia Nacional Honorario en Piedras Negras