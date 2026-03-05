América vive su peor torneo con André Jardine: cifras que reflejan la crisis azulcrema en el Clausura 2026

Fútbol
/ 5 marzo 2026
    América vive su peor torneo con André Jardine: cifras que reflejan la crisis azulcrema en el Clausura 2026
    El América de André Jardine atraviesa su inicio más irregular desde que el técnico brasileño asumió el cargo, con su menor cosecha de puntos en nueve jornadas dentro de la Liga MX. FOTO: MEXSPORT

Tras nueve jornadas, las Águilas registra su peor arranque desde la llegada del entrenador brasileño, con apenas 11 puntos, cuatro derrotas y un rendimiento ofensivo irregular

El Club América atraviesa uno de los momentos más complicados desde que el brasileño André Jardine asumió la dirección técnica en el Apertura 2023.

Los números del Clausura 2026 reflejan un rendimiento por debajo de lo esperado para el tricampeón del futbol mexicano, al grado de convertirse en el peor arranque del equipo bajo la gestión del estratega sudamericano.

Tras nueve jornadas disputadas, las Águilas suman apenas 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, cifras que representan la menor cosecha de unidades en este punto del torneo desde que Jardine tomó el mando del club capitalino.

TE PUEDE INTERESAR: ‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX

Este rendimiento coloca al conjunto azulcrema en el noveno lugar de la tabla general, una posición que incluso lo dejaría fuera de la Liguilla si el torneo terminara hoy, debido a que el formato actual ya no contempla el repechaje o play-in.

Los números negativos del América

Más allá de la posición en la tabla, los datos estadísticos muestran por qué el Clausura 2026 ha sido el más complicado en la era Jardine. El equipo registra su peor rendimiento en distintos apartados clave.

Menor cantidad de puntos tras nueve jornadas desde la llegada del técnico brasileño.

Cuatro derrotas en el torneo, cifra superior a la registrada en los mismos tramos de torneos anteriores, con peor balance ofensivo y defensivo en comparación con campañas pasadas bajo el mismo entrenador.

El problema ofensivo ha sido particularmente evidente. Durante las primeras semanas del campeonato, América llegó a tener la peor ofensiva del torneo, con apenas tres goles anotados en sus primeros seis encuentros, además de generar muy pocas oportunidades claras frente al arco rival.

Jardine reconoce inconformidad por los resultados

El propio André Jardine ha reconocido la preocupación que existe por el desempeño del equipo. Tras algunos tropiezos recientes, el técnico señaló que el plantel está inconforme con la cantidad de puntos obtenidos y admitió que todavía no ha podido contar con su once ideal debido a lesiones y problemas de funcionamiento colectivo.

“Estamos insatisfechos con los puntos... tenemos un sentimiento de no entender por qué las cosas no salen”, expresó el estratega brasileño al analizar el momento del equipo.

El irregular desempeño resulta más llamativo si se considera que Jardine ha sido uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del club.

Bajo su mando, América logró consolidarse como uno de los equipos dominantes de la Liga MX, acumulando títulos y protagonismo constante en la Liguilla.

Con la segunda mitad del campeonato por disputarse, América aún tiene margen para reaccionar y meterse a la pelea por la fase final. No obstante, los números actuales ya colocan a este Clausura 2026 como el torneo más complicado para el club desde la llegada de André Jardine.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


CDMX

Personajes


André Jardine

Organizaciones


Club América
Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

