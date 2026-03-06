Cuba y Venezuela debutan con triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Las selecciones de Cuba y Venezuela comenzaron con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, luego de imponerse a Panamá y Países Bajos, respectivamente, en la jornada inaugural del torneo internacional.

En el Grupo A, la novena cubana venció 3-1 a Panamá en un duelo disputado en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan. Cuba tomó ventaja temprano en el encuentro gracias a un cuadrangular que abrió la pizarra y marcó el rumbo del partido.

Posteriormente, la ofensiva isleña logró ampliar la diferencia, mientras que su cuerpo de lanzadores mantuvo a raya a los panameños, que únicamente pudieron descontar con una carrera.

TE PUEDE INTERESAR: Jugadores de España presionan para no disputar la Finalissima contra Argentina en Qatar por conflicto en Medio Oriente

El triunfo permitió a Cuba iniciar con marca de 1-0 en el torneo y colocarse como uno de los protagonistas en un grupo que promete una fuerte pelea por los boletos a la siguiente ronda.