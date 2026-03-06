Cuba y Venezuela debutan con triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
Las selecciones de Cuba y Venezuela iniciaron con victoria su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 al imponerse a Panamá y Países Bajos, respectivamente
Las selecciones de Cuba y Venezuela comenzaron con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, luego de imponerse a Panamá y Países Bajos, respectivamente, en la jornada inaugural del torneo internacional.
En el Grupo A, la novena cubana venció 3-1 a Panamá en un duelo disputado en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan. Cuba tomó ventaja temprano en el encuentro gracias a un cuadrangular que abrió la pizarra y marcó el rumbo del partido.
Posteriormente, la ofensiva isleña logró ampliar la diferencia, mientras que su cuerpo de lanzadores mantuvo a raya a los panameños, que únicamente pudieron descontar con una carrera.
El triunfo permitió a Cuba iniciar con marca de 1-0 en el torneo y colocarse como uno de los protagonistas en un grupo que promete una fuerte pelea por los boletos a la siguiente ronda.
En otro de los encuentros destacados del día, Venezuela derrotó 6-2 a Países Bajos en el inicio de la actividad del Grupo D, en un duelo disputado en el loanDepot Park de Miami.
La ofensiva venezolana se hizo sentir con una explosión en la quinta entrada que marcó la diferencia en el marcador.
Entre las figuras del partido destacó Ronald Acuña Jr., quien abrió el juego con un doble y anotó la primera carrera, mientras que Luis Arráez y Willson Contreras aportaron dos carreras impulsadas cada uno para encaminar el triunfo sudamericano.
Del lado neerlandés, Druw Jones produjo las dos anotaciones de su equipo, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.
Con estos resultados, tanto Cuba como Venezuela comenzaron con paso firme su camino en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, un torneo que reúne a 20 selecciones y que tiene como objetivo coronar a la mejor nación del planeta en este deporte.
Ambos equipos buscarán mantener su buen momento en sus siguientes compromisos dentro de la fase de grupos, donde cada victoria resulta clave para avanzar a los cuartos de final del campeonato.