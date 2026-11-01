México vence a Francia y avanza a cuartos de final en Dakar 2026

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    México vence a Francia y avanza a cuartos de final en Dakar 2026
    La Selección Mexicana de beisbol 5 enfrentará a Senegal o Turquía en los cuartos de final, programados para este lunes 2 de noviembre. FOTO: OLIMPISMO MEXICANO

El equipo tricolor se impuso a Francia con parciales de 7-5 y 16-6 para finalizar la primera ronda con dos triunfos y una derrota en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La Selección Mexicana de beisbol 5 aseguró su lugar en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de imponerse 2-0 a Francia en su último compromiso de la fase de grupos, con lo que terminó en el segundo puesto del Grupo B.

El representativo nacional, que cuenta con la participación de la coahuilense Érika Michel Solís Covarrubias y del entrenador José Luis “La Wicha” Salinas Martínez, cerró la primera ronda con dos victorias y una derrota, suficiente para mantenerse en la pelea por las medallas en la primera edición de esta disciplina dentro de la justa olímpica juvenil.

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México resolvió el encuentro ante Francia en dos sets, con parciales de 7-5 y 16-6. El resultado permitió a la novena tricolor dejar atrás el tropiezo que había sufrido frente a Kenia y asegurar su clasificación a la siguiente instancia.

El equipo mexicano había comenzado su participación en Senegal con una victoria de 2-1 sobre la República Árabe Siria. En aquel partido, ganó el primer parcial por 12-1, perdió el segundo 9-11 y se llevó el definitivo con marcador de 12-2.

Sin embargo, en su segundo compromiso llegó la primera derrota del torneo, al caer 2-0 frente a Kenia, que mantuvo su paso perfecto en la fase de grupos y complicó las aspiraciones mexicanas de avanzar directamente a las semifinales.

La respuesta llegó en el cierre de la primera ronda, donde el triunfo ante Francia dejó a México con marca de dos juegos ganados y uno perdido, para ocupar la segunda posición del sector B.

MÉXICO BUSCA LAS SEMIFINALES

Con el boleto a cuartos de final en la mano, la Selección Mexicana enfrentará este lunes 2 de noviembre a Senegal o Turquía, equipos que se mantienen en la disputa por definir su posición dentro del otro grupo. El horario del encuentro está pendiente de confirmación.

El formato de competencia establece que los líderes de cada sector avanzan directamente a las semifinales, mientras que los equipos ubicados en segundo y tercer lugar deben disputar los cuartos de final para continuar en la contienda.

De esta manera, México tendrá que superar un nuevo compromiso para acercarse a la posibilidad de pelear por las medallas, cuya definición está programada para el 3 de noviembre.

Para los representantes de Piedras Negras, esta participación también representa la continuidad de un proceso internacional, luego de haber conquistado la medalla de bronce con el equipo mexicano en el Campeonato Panamericano Juvenil de beisbol 5, celebrado en Barquisimeto, Venezuela.

Ahora, Solís Covarrubias y Salinas Martínez buscarán extender su presencia en Dakar, donde el conjunto tricolor ya aseguró su permanencia entre los ocho mejores equipos de la competencia y mantiene vigente la posibilidad de subir al podio olímpico juvenil.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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