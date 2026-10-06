Dodgers queda a un triunfo de la NLCS y Padres revive ante Brewers en los Playoffs MLB 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/
    Dodgers queda a un triunfo de la NLCS y Padres revive ante Brewers en los Playoffs MLB 2026
    Dodgers y Padres sacaron triunfos vitales en el Juego 3; Los Ángeles quedó a una victoria de la NLCS y San Diego evitó la eliminación. FOTO: AP

Los Ángeles se impuso 3-1 en Atlanta, mientras San Diego sobrevivió 4-3 en Petco Park para extender una serie que aún domina Milwaukee

Los Dodgers de Los Ángeles dieron un golpe de autoridad y quedaron a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Con una actuación dominante de Yoshinobu Yamamoto y jonrones de Kiké Hernández y Freddie Freeman, vencieron 3-1 a los Braves en el Juego 3 de la Serie Divisional y tomaron ventaja de 2-1.

Yamamoto respondió en el escenario grande: lanzó siete entradas, permitió una carrera y cuatro imparables, además de recetar 10 ponches, su mejor cifra en postemporada. Los Dodgers hicieron la diferencia en la cuarta entrada frente a Chris Sale, cuando Hernández y Freeman castigaron al zurdo con cuadrangulares que encaminaron la victoria.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/messi-conmueve-en-su-despedida-de-argentina-no-venir-mas-va-a-ser-un-dolor-muy-grande-MO23964923

Atlanta descontó en el quinto episodio, pero dejó escapar sus oportunidades y terminó sin hit en seis turnos con corredores en posición de anotar. Tanner Scott y Edwin Díaz protegieron la ventaja para colocar a Los Ángeles a un triunfo de regresar a la NLCS y mantener vivo el sueño del tricampeonato.

La otra Serie Divisional de la Liga Nacional también seguirá con vida. En Petco Park, los Padres de San Diego evitaron la eliminación al vencer 4-3 a los Brewers de Milwaukee. Milwaukee conserva la ventaja 2-1, pero San Diego forzó el Juego 4.

Fernando Tatis Jr. y Manny Machado impulsaron las primeras carreras de los Padres en la tercera entrada. Milwaukee reaccionó con jonrón solitario de William Contreras en el cuarto capítulo, aunque San Diego agregó carreras en la quinta y sexta entradas para sostener una ventaja definitiva.

Los Brewers amenazaron en el noveno inning, pero San Diego logró cerrar el encuentro pese a jugar sin Mason Miller, colocado en la lista de paternidad antes del partido. Ahora los Padres buscarán igualar la serie, mientras Milwaukee tendrá otra oportunidad de sentenciarla.

La postemporada 2026 de MLB entra así en una jornada decisiva: Dodgers puede eliminar a Braves en Atlanta, mientras Padres intentará completar la remontada parcial ante unos Brewers que aún conservan el control.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ronda Divisional
resultados

Organizaciones


New York Yankees
Milwaukee Brewers
Los Angeles Dodgers

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
true

Mediocres y acomplejados, opositores al Rodeo Saltillo
true

Sheinbaum: Ajuste necesario, pero improbable

Las personas de 60 años o más que cuentan con credencial INAPAM pueden acceder a descuentos de hasta 40% en determinados servicios.

INAPAM y Walmart ofrecen hasta 40% de descuento en lentes para adultos mayores
El Fin Irresistible es una campaña que busca adelantar la temporada de promociones.

El Buen Fin 2026 cambia de calendario y Walmart se adelanta con El Fin Irresistible
Cambios. Milan y Sasha viven principalmente en Miami y mantienen una convivencia a distancia con su padre.

¡Por el bienestar de sus hijos! Shakira pide a Piqué compartir los viajes entre Miami y Barcelona
Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación.

¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
Debido a conductas consideradas poco profesionales durante la Semana 4, los oficiales Seeman y Hill se van a la congeladora.

La NFL castiga a dos oficiales por conducta inapropiada con jugadores
Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre su conflicto con Jorge Jesus y aseguró que pretende seguir defendiendo a Portugal tras cumplir una eventual sanción.

Cristiano Ronaldo rompe el silencio: acusa a Jorge Jesus de faltar a su palabra y aclara su futuro con Portugal