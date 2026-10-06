Dodgers queda a un triunfo de la NLCS y Padres revive ante Brewers en los Playoffs MLB 2026

Los Dodgers de Los Ángeles dieron un golpe de autoridad y quedaron a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Con una actuación dominante de Yoshinobu Yamamoto y jonrones de Kiké Hernández y Freddie Freeman, vencieron 3-1 a los Braves en el Juego 3 de la Serie Divisional y tomaron ventaja de 2-1. Yamamoto respondió en el escenario grande: lanzó siete entradas, permitió una carrera y cuatro imparables, además de recetar 10 ponches, su mejor cifra en postemporada. Los Dodgers hicieron la diferencia en la cuarta entrada frente a Chris Sale, cuando Hernández y Freeman castigaron al zurdo con cuadrangulares que encaminaron la victoria.

Atlanta descontó en el quinto episodio, pero dejó escapar sus oportunidades y terminó sin hit en seis turnos con corredores en posición de anotar. Tanner Scott y Edwin Díaz protegieron la ventaja para colocar a Los Ángeles a un triunfo de regresar a la NLCS y mantener vivo el sueño del tricampeonato.

La otra Serie Divisional de la Liga Nacional también seguirá con vida. En Petco Park, los Padres de San Diego evitaron la eliminación al vencer 4-3 a los Brewers de Milwaukee. Milwaukee conserva la ventaja 2-1, pero San Diego forzó el Juego 4. Fernando Tatis Jr. y Manny Machado impulsaron las primeras carreras de los Padres en la tercera entrada. Milwaukee reaccionó con jonrón solitario de William Contreras en el cuarto capítulo, aunque San Diego agregó carreras en la quinta y sexta entradas para sostener una ventaja definitiva. Los Brewers amenazaron en el noveno inning, pero San Diego logró cerrar el encuentro pese a jugar sin Mason Miller, colocado en la lista de paternidad antes del partido. Ahora los Padres buscarán igualar la serie, mientras Milwaukee tendrá otra oportunidad de sentenciarla.

La postemporada 2026 de MLB entra así en una jornada decisiva: Dodgers puede eliminar a Braves en Atlanta, mientras Padres intentará completar la remontada parcial ante unos Brewers que aún conservan el control.