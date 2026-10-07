Buccaneers vs Cowboys: Dallas busca hundir a Tampa Bay en el arranque de la Semana 5 de la NFL

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    Buccaneers vs Cowboys: Dallas busca hundir a Tampa Bay en el arranque de la Semana 5 de la NFL
    Dak Prescott buscará guiar a Dallas a su tercer triunfo de la temporada ante unos Buccaneers que llegan sin victorias y con bajas importantes. FOTO: ESPECIAL

Dak Prescott llega motivado tras vencer a Houston, mientras Tampa Bay afrontará el Thursday Night Football sin Baker Mayfield y con cuatro derrotas

Los reflectores de la NFL apuntarán este jueves 8 de octubre al AT&T Stadium, donde los Cowboys de Dallas recibirán a los Buccaneers de Tampa Bay en el Thursday Night Football, encuentro que abrirá la Semana 5 de la Temporada 2026 y enfrentará a dos franquicias con realidades completamente distintas.

El compromiso arrancará a las 7:15 de la noche, tiempo del centro de México, con transmisión por Amazon Prime Video.

Los Cowboys llegan con marca de 2-2, mientras que Tampa Bay atraviesa una crisis tras perder sus primeros cuatro compromisos del campeonato.

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Dallas recuperó confianza después de superar 34-30 a los Texans de Houston en la Semana 4, encuentro donde Dak Prescott comandó una remontada espectacular y encontró en CeeDee Lamb a su principal socio ofensivo. Javonte Williams también destacó con tres anotaciones terrestres.

El conjunto de la Estrella Solitaria intentará aprovechar su localía para conseguir su tercera victoria y comenzar a presionar a sus rivales de la División Este de la Conferencia Nacional.

Sin embargo, enfrente tendrá una defensiva que, pese a los resultados negativos, ha mostrado argumentos para complicar a cualquier ofensiva.

Por su parte, los Buccaneers llegan golpeados después de caer 17-14 ante los Packers de Green Bay.

La principal preocupación del entrenador Todd Bowles es la ausencia del quarterback Baker Mayfield, descartado por una lesión en el pulgar derecho.

Su lugar será ocupado nuevamente por el novato Jalon Daniels, quien realizará apenas su segunda apertura profesional después de lanzar dos intercepciones en su presentación como titular.

El joven pasador tendrá el desafío de enfrentar la presión de Dallas ante miles de aficionados rivales.

Tampa Bay tampoco contará con Antoine Winfield Jr., Benjamin Morrison y SirVocea Dennis, ausencias que comprometen su estructura defensiva. Dallas, por su parte, tendrá bajas como DeMarvion Overshown y Cobie Durant.

La clave del encuentro podría encontrarse en la capacidad de Prescott para explotar los espacios de la secundaria rival, mientras que Tampa Bay necesitará controlar el reloj mediante su ataque terrestre y reducir las pérdidas de balón.

Los antecedentes favorecen a los Cowboys, quienes dominan 14-6 la serie histórica de temporada regular. Ahora buscarán ampliar esa ventaja ante unos Buccaneers que necesitan reaccionar antes de que su campaña quede seriamente comprometida.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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