Messi conmueve en su despedida de Argentina: ‘no venir más va a ser un dolor muy grande’

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó mucho más que una victoria de 3-0 sobre Benín. El capitán de la Albiceleste tomó el micrófono en el Estadio Monumental de Buenos Aires y, con la voz entrecortada, pronunció un discurso que marcó el cierre de sus 21 años como seleccionado nacional. Ante más de 85 mil aficionados que corearon su nombre, el futbolista de 39 años no pudo ocultar sus sentimientos.

Sus primeras palabras estuvieron dedicadas a su padre, Jorge Messi, fallecido recientemente, cuya ausencia convirtió aquella celebración en un momento especialmente difícil. “En lo primero que pienso es en mi viejo”, expresó el rosarino, mientras intentaba contener las lágrimas ante un estadio que lo ovacionaba.

Messi también reconoció que abandonar definitivamente la camiseta argentina representa una de las decisiones más complicadas de su vida, especialmente después de haber atravesado momentos de frustración y gloria con la selección. “No venir más va a ser un dolor muy grande”, confesó el campeón del mundo, quien reiteró que representar a su país siempre fue uno de los mayores privilegios de su carrera. Messi explicó por qué decidió retirarse de Argentina Durante su intervención, el histórico número 10 también abordó su decisión de concluir su trayectoria internacional después de la Copa del Mundo 2026, torneo en el que Argentina perdió la Final ante España. El atacante reconoció que la Albiceleste estuvo cerca de conquistar un segundo campeonato mundial consecutivo, aunque el desgaste físico y emocional terminó condicionando el rendimiento del equipo. Asimismo, quiso aclarar las especulaciones que surgieron alrededor de aquella derrota. “No pasó nada raro”, aseguró al explicar que el enfrentamiento contra Inglaterra había representado un enorme esfuerzo para el plantel argentino. El capitán defendió la entrega de sus compañeros y recordó que, tanto en las victorias como en las derrotas, el compromiso con los colores nacionales nunca estuvo en discusión. El agradecimiento de Messi a sus compañeros y aficionados Uno de los momentos más significativos llegó cuando el futbolista agradeció a las generaciones de jugadores con las que compartió vestidor, particularmente a quienes lo acompañaron en las conquistas del Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. Messi destacó que aquellos campeonatos fueron posibles gracias a la fortaleza colectiva y describió a sus compañeros como “guerreros que dejaban la vida”, una referencia al espíritu competitivo que distinguió a la Albiceleste durante sus años más exitosos. También dedicó palabras de reconocimiento a los seguidores argentinos, que lo acompañaron en distintos estadios del mundo, incluso durante las etapas más complicadas de su carrera internacional. El delantero recordó especialmente el regreso al Monumental después de conquistar Qatar 2022, cuando Argentina celebró ante su público la tercera Copa del Mundo de su historia. Aquella jornada, explicó, permanece entre sus recuerdos más felices.

Sin embargo, esta vez el escenario fue distinto. El estadio que lo vio festejar el título mundial se convirtió en el lugar donde pronunció el adiós que durante tantos años había intentado postergar. Messi definió aquella noche como “el día más triste de mi carrera”, consciente de que ya no volvería a disputar un compromiso oficial o amistoso defendiendo a su país. El último mensaje de Messi para la Selección Argentina Antes de despedirse, el capitán hizo un llamado a conservar la unidad del grupo y pidió a los aficionados respaldar a las nuevas generaciones, incluso cuando los resultados no sean los esperados. El rosarino advirtió que Argentina enfrentará desafíos importantes tras su retiro, por lo que consideró indispensable mantener la confianza en los futbolistas que asumirán el protagonismo. “No hay que darles el gusto”, manifestó al referirse a quienes desean ver fracasar a la selección, insistiendo en que la unión fue determinante para alcanzar los títulos de los últimos años. Su último encuentro también tuvo un cierre deportivo memorable. Messi marcó de penalti y repartió dos asistencias en la victoria sobre Benín, para terminar su trayectoria internacional con 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias. Sin embargo, las estadísticas quedaron en segundo plano cuando finalizó el homenaje. Entre aplausos, abrazos y lágrimas, el futbolista reconoció que prolongaba su discurso porque “no quiero dejar la cancha”.

Horas antes había anticipado su despedida mediante un video difundido por Adidas, en el que aseguró que se marchaba en paz después de haberlo entregado todo por Argentina. Ahora, lejos de la Albiceleste, Messi continuará su carrera con el Inter Miami, mientras la Selección Argentina comenzará una nueva etapa sin el futbolista que se convirtió en su máximo goleador histórico y uno de sus principales referentes.