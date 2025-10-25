Dodgers vencen 5-1 a Blue Jays y empatan la Serie Mundial en el Juago 2

Béisbol
/ 25 octubre 2025
    Dodgers vencen 5-1 a Blue Jays y empatan la Serie Mundial en el Juago 2
    Max Muncy sumó un cuadrangular solitario en la séptima entrada, ampliando la ventaja angelina sobre Toronto. FOTO: AP

Yoshinobu Yamamoto lanzó su segundo juego completo consecutivo y la ofensiva angelina, encabezada por Will Smith y Max Muncy, marcó la diferencia en la séptima y octava entradas

Los Dodgers de Los Ángeles se recuperaron de una derrota contundente en el Juego 1 de la Serie Mundial al vencer 5-1 a los Blue Jays de Toronto el sábado, nivelando la serie a una victoria por equipo antes de regresar al Dodger Stadium.

El abridor Yoshinobu Yamamoto tuvo una actuación destacada, lanzando su segundo juego completo consecutivo y permitiendo solo una carrera. Su efectividad en la postemporada alcanza ahora 1.59 en cuatro aperturas durante octubre. La hazaña de Yamamoto recuerda a Curt Schilling, quien en 2001 lanzó juegos completos consecutivos en tres partidos de postemporada con los Diamondbacks de Arizona.

El ataque de los Dodgers comenzó temprano contra Kevin Gausman, ex compañero de división. En la primera entrada, Will Smith impulsó a Freddie Freeman tras un doblete hacia la derecha, poniendo a Los Ángeles al frente. Los Blue Jays respondieron en la tercera entrada con un elevado de sacrificio de Alejandro Kirk, que permitió descontar a Toronto y empatar el marcador 1-1.

La ofensiva de Los Ángeles permaneció contenida hasta la séptima entrada. Entonces, Will Smith conectó su primer jonrón de la postemporada, adelantando a los Dodgers 2-1. Dos bateadores después, Max Muncy agregó otro cuadrangular solitario, obligando a Gausman a salir del juego y ampliando la ventaja angelina.

En la octava entrada, los Dodgers extendieron su ventaja con un out y bases llenas. Un lanzamiento descontrolado permitió anotar a Andy Pages, y Will Smith impulsó a Shohei Ohtani tras superar un intento de doble play. Un ponche cerró la entrada, pero el daño ya estaba hecho y dejó el marcador 5-1 a favor de Los Ángeles.

El triunfo permite a los Dodgers regresar a casa con la serie empatada, con la oportunidad de tomar ventaja en los próximos tres juegos en el Dodger Stadium. El tercer juego tendrá como abridor a Tyler Glasnow, quien buscará mantener la dinámica favorable ante el público local. El partido está programado para el lunes a las 6:00 p. m.

Con el empate en la serie y la localía a su favor, los Dodgers tienen la posibilidad de controlar el rumbo de la final. El desempeño de figuras como Yamamoto, Will Smith, Max Muncy y Shohei Ohtani será clave para definir la ventaja en los próximos compromisos y mantener la presión sobre Toronto en esta Serie Mundial.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

