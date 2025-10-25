Dodgers vencen 5-1 a Blue Jays y empatan la Serie Mundial en el Juago 2

Los Dodgers de Los Ángeles se recuperaron de una derrota contundente en el Juego 1 de la Serie Mundial al vencer 5-1 a los Blue Jays de Toronto el sábado, nivelando la serie a una victoria por equipo antes de regresar al Dodger Stadium.

El abridor Yoshinobu Yamamoto tuvo una actuación destacada, lanzando su segundo juego completo consecutivo y permitiendo solo una carrera. Su efectividad en la postemporada alcanza ahora 1.59 en cuatro aperturas durante octubre. La hazaña de Yamamoto recuerda a Curt Schilling, quien en 2001 lanzó juegos completos consecutivos en tres partidos de postemporada con los Diamondbacks de Arizona.

El ataque de los Dodgers comenzó temprano contra Kevin Gausman, ex compañero de división. En la primera entrada, Will Smith impulsó a Freddie Freeman tras un doblete hacia la derecha, poniendo a Los Ángeles al frente. Los Blue Jays respondieron en la tercera entrada con un elevado de sacrificio de Alejandro Kirk, que permitió descontar a Toronto y empatar el marcador 1-1.