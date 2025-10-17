Dodgers vuelven a la Serie Mundial con una noche histórica de Shohei Ohtani

Béisbol
/ 17 octubre 2025
    Dodgers vuelven a la Serie Mundial con una noche histórica de Shohei Ohtani
    Shohei Ohtani firmó una noche histórica al lanzar seis entradas sin carrera y conectar tres jonrones. FOTO: AP

En la Liga Americana, los Mariners de Seattle tomaron ventaja 3-2 sobre los Blue Jays de Toronto con un grand slam decisivo de Eugenio Suárez

Los Dodgers de Los Ángeles avanzaron a la Serie Mundial tras vencer 5-1 a los Milwaukee Brewers y completar la barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con una actuación inédita de Shohei Ohtani. El japonés lanzó seis entradas en blanco y conectó tres jonrones solitarios, algo nunca visto en la historia de las Grandes Ligas.

El juego comenzó con Ohtani dominando desde el montículo. Tras otorgar un boleto a Brice Turang, ponchó a Jackson Chourio, Christian Yelich y William Contreras. Luego, en la parte baja del primer inning, bateó su primer cuadrangular, un batazo de 446 pies que desató la euforia en el Dodger Stadium.

Los Ángeles aumentó la ventaja con un sencillo de Tommy Edman que impulsó una carrera y una rola de Teoscar Hernández que llevó otra al plato. En la cuarta entrada, Ohtani volvió a conectar un jonrón de 469 pies, y en la séptima sumó el tercero, de 427 pies. Permitió solo dos hits, ponchó a 10 bateadores y lanzó 100 pitcheos antes de salir del juego.

El pitcheo abridor fue clave para los Dodgers durante la serie. Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y Ohtani se combinaron para permitir solo dos carreras y nueve hits en 28.2 entradas, con 35 ponches totales. Los Brewers, líderes en victorias de la temporada, apenas lograron nueve imparables en los primeros tres juegos.

Los visitantes rompieron la blanqueada en la octava entrada con una rola de Brice Turang, pero el relevo de Alex Vesia y Roki Sasaki selló el triunfo que dio a los Dodgers su segundo título consecutivo de la Liga Nacional.

Con el resultado, los Dodgers clasificaron a su Serie Mundial número 23, a la espera del ganador entre los Mariners de Seattle y los Blue Jays de Toronto.

MARINERS SE ACERCA A LOS DODGERS

En la Liga Americana, los Mariners se impusieron 6-2 a los Blue Jays y tomaron ventaja 3-2 en la Serie de Campeonato. Eugenio Suárez fue la figura al conectar dos jonrones, incluido un grand slam en la octava entrada que aseguró el triunfo.

Suárez había abierto el marcador en la segunda entrada y luego respondió en la octava, tras el jonrón del receptor Cal Raleigh que empató el juego 2-2. El venezolano impulsó cinco carreras y alcanzó tres jonrones en los playoffs.

El abridor Bryce Miller lanzó sin permitir carreras hasta la quinta. Por Toronto, George Springer impulsó una carrera con un doble, pero salió lesionado. Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk aportaron hits, aunque los Blue Jays fallaron en momentos clave.

El sexto juego será el domingo en Toronto, donde los Mariners buscarán su primer pase a la Serie Mundial desde 1977.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

