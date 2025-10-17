¡Cristiano Ronaldo jugará en México! Mikel Arriola confirma que el duelo México vs Portugal en el Azteca está casi cerrado

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aseguró que el partido amistoso entre México y Portugal está prácticamente definido

La noticia que millones de aficionados esperaban está a punto de hacerse realidad. Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, confirmó que el esperado encuentro amistoso entre México y Portugal se encuentra “prácticamente cerrado”.

Esto abriría la puerta para que Cristiano Ronaldo vuelva a deslumbrar en suelo americano y, por primera vez, juegue en la cancha del Estadio Azteca, que reabrirá sus puertas en 2026 tras su remodelación.

En declaraciones recientes, Arriola detalló que “faltan solo algunos detalles técnicos”, pero que la negociación está en su etapa final. “Lo más probable es que sea Portugal.

“Faltan detalles, pero yo diría que ya está cerrado. Yo veo a Cristiano que siempre quiere estar, y es parte del contrato. Si está en condiciones, jugará”, afirmó el dirigente.

UN PARTIDO HISTÓRICO PARA REINAUGURAR EL AZTECA

El encuentro ante Portugal marcaría el regreso oficial del Estadio Azteca —que llevará el nombre comercial Estadio Banorte—, y se disputaría durante la ventana FIFA de marzo de 2026, como parte de los festejos previos al Mundial que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) busca que el duelo sea un evento de clase mundial, con un rival “triple A” como parte del plan de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

La presencia de Cristiano Ronaldo le daría al partido un atractivo global, comparable con los grandes eventos internacionales que han marcado la historia del estadio de Santa Úrsula.

LA PRESENCIA DE CR7 DEPENDERÁ DE SU ESTADO FÍSICO

Aunque la negociación está avanzada, Mikel Arriola aclaró que la participación del astro portugués dependerá de su estado físico y de los compromisos que tenga con su selección.

Sin embargo, el contrato contempla su presencia en el campo si las condiciones lo permiten, algo que eleva la expectativa de los aficionados mexicanos que sueñan con ver a Cristiano Ronaldo en el coloso capitalino.

De concretarse, sería la primera vez que Cristiano juegue en México, un hecho histórico tanto para la afición del Tricolor como para la carrera del delantero portugués, quien podría despedirse de las canchas con un homenaje a su trayectoria en uno de los estadios más emblemáticos del planeta.

UN ENSAYO MUNDIALISTA PARA EL TRI

Este amistoso no solo tendría tintes de espectáculo, sino también de preparación rumbo al Mundial 2026.

La FMF planea utilizar estos partidos de alto nivel como pruebas para medir el rendimiento de la selección mexicana, que busca llegar con ritmo competitivo y mentalidad internacional a su debut mundialista como anfitriona.

Arriola reafirmó que la prioridad es que México enfrente a selecciones de élite para elevar su nivel futbolístico:

“Queremos que los próximos juegos sean contra rivales del más alto nivel, y Portugal cumple perfectamente con ese perfil”.

