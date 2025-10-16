Dodgers, a un triunfo de la Serie Mundial; Blue Jays empatan la Final de la Americana

    Dodgers, a un triunfo de la Serie Mundial; Blue Jays empatan la Final de la Americana
    En la Americana, los Blue Jays de Toronto reaccionaron con fuerza y empataron 2-2 su serie frente a los Mariners de Seattle. FOTOS: AP

Los Ángeles están a una victoria de avanzar nuevamente a la Serie Mundial tras vencer 3-1 a los Brewers de Milwaukee y tomar ventaja de 3-0 en la final de la Liga Nacional

Los Dodgers de Los Ángeles se acercaron a la Serie Mundial por segundo año consecutivo al vencer 3-1 a los Brewers de Milwaukee, tomando ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El encuentro se definió en la sexta entrada con un sencillo de Tommy Edman, que rompió el empate frente al novato Jacob Misiorowski. Will Smith abrió el ataque con un imparable y Freddie Freeman recibió base por bolas antes del batazo decisivo. Posteriormente, un error del relevista Abner Uribe permitió la tercera carrera para Los Ángeles.

El abridor Tyler Glasnow permitió solo una carrera en 5 2/3 entradas, mientras que el bullpen —encabezado por Alex Vesia y el japonés Roki Sasaki— limitó a Milwaukee a un solo hit el resto del juego. En total, los lanzadores de los Dodgers registran una efectividad de 1.54 en la postemporada.

Shohei Ohtani abrió el marcador con un triple en el primer episodio y anotó con doble de Mookie Betts, pero los Cerveceros empataron con un sencillo de Jake Bauers. Desde entonces, la ofensiva visitante fue contenida.

Los Brewers han perdido diez juegos consecutivos de playoff como visitantes desde 2018 y solo han conectado nueve hits en toda la serie. El cuarto juego será este viernes, con los Dodgers buscando el boleto a la Serie Mundial.

Mientras tanto, en la Liga Americana, los Blue Jays de Toronto igualaron la serie 2-2 ante los Mariners de Seattle tras imponerse 8-2 en el cuarto encuentro.

El abridor Max Scherzer limitó a la ofensiva local a dos carreras en seis entradas, mientras que Luis Castillo salió temprano tras conceder cinco en tres episodios. Vladimir Guerrero Jr. conectó su quinto cuadrangular de la postemporada, un nuevo récord para la franquicia.

Andrés Giménez aportó tres carreras impulsadas, incluida una en el octavo episodio que sentenció el marcador. George Springer también destacó con un doblete productor.

Con la serie igualada, el quinto juego se disputará en Seattle antes de que la eliminatoria regrese a Toronto, donde se definirá al campeón de la Liga Americana.

