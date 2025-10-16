Dodgers, a un triunfo de la Serie Mundial; Blue Jays empatan la Final de la Americana

Los Dodgers de Los Ángeles se acercaron a la Serie Mundial por segundo año consecutivo al vencer 3-1 a los Brewers de Milwaukee, tomando ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El encuentro se definió en la sexta entrada con un sencillo de Tommy Edman, que rompió el empate frente al novato Jacob Misiorowski. Will Smith abrió el ataque con un imparable y Freddie Freeman recibió base por bolas antes del batazo decisivo. Posteriormente, un error del relevista Abner Uribe permitió la tercera carrera para Los Ángeles.

TE PUEDE INTERESAR: Bengals vs Steelers: Joe Flacco supera a Aaron Rodgers en cerrado juego de la Semana 7

El abridor Tyler Glasnow permitió solo una carrera en 5 2/3 entradas, mientras que el bullpen —encabezado por Alex Vesia y el japonés Roki Sasaki— limitó a Milwaukee a un solo hit el resto del juego. En total, los lanzadores de los Dodgers registran una efectividad de 1.54 en la postemporada.