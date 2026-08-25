¡Fracaso tricolor en Williamsport! Japón elimina 3-1 a México
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La ofensiva tijuanense apenas conectó cuatro hits y cerró con marca de 1-2, lejos de la Final Internacional del torneo infantil
El sueño de México terminó en fracaso deportivo. La Liga Municipal de Tijuana quedó eliminada de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026 tras caer 3-1 ante Japón, en duelo de vida o muerte en el Volunteer Stadium. El Tricolor se despidió con una victoria y dos derrotas.
Japón golpeó desde la primera entrada. Takeru Yorozu anotó con el imparable de Yunosuke Yabe, en una jugada agravada por un titubeo defensivo de Matías García. Después, Ryosuke Takaoka encontró otro hueco y mandó al plato a Tensei Yazawa para colocar el 2-0.
México se sostuvo desde el guante. Oscar Mateo Montañez firmó una espectacular atrapada en el jardín central que evitó mayor daño, pero la ofensiva no logró descifrar a Yazawa. El lanzador japonés dominó cinco entradas y recetó siete ponches, apagando la rebelión tijuanense.
El castigo aumentó en el cuarto episodio, cuando Takaoka produjo su segunda carrera y Japón estiró la diferencia a 3-0. México contestó en el cierre: Montañez cruzó el plato durante una jugada de out por el cuadro y devolvió esperanza. Fue la única grieta encontrada en el pitcheo asiático.
La defensa nipona también respondió. Sou Koyama se lanzó a su derecha para robarle un hit a México. En la sexta volvió a faltar el batazo oportuno. Kei Kawanishi tomó el rodado final en tercera y consumó la eliminación.
Los números retrataron la frustración: Japón conectó ocho hits contra cuatro de México, mientras el Tricolor cometió dos errores. Tijuana había debutado con triunfo de 7-1 sobre Australia, pero después dejó escapar una ventaja frente a Nicaragua y perdió 8-4 al permitir siete carreras en la quinta entrada.
La palabra fracaso es fuerte en una competencia infantil, pero describe el balance deportivo: México llegó con la ilusión de romper una sequía de títulos desde 1997 y quedó fuera antes de la Final Internacional.
Japón avanzó y volvió a ser verdugo tricolor; para los niños de Tijuana quedaron el aprendizaje y una deuda con sus expectativas.