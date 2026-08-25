¡Fracaso tricolor en Williamsport! Japón elimina 3-1 a México

El sueño de México terminó en fracaso deportivo. La Liga Municipal de Tijuana quedó eliminada de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026 tras caer 3-1 ante Japón, en duelo de vida o muerte en el Volunteer Stadium. El Tricolor se despidió con una victoria y dos derrotas.

Japón golpeó desde la primera entrada. Takeru Yorozu anotó con el imparable de Yunosuke Yabe, en una jugada agravada por un titubeo defensivo de Matías García. Después, Ryosuke Takaoka encontró otro hueco y mandó al plato a Tensei Yazawa para colocar el 2-0.

México se sostuvo desde el guante. Oscar Mateo Montañez firmó una espectacular atrapada en el jardín central que evitó mayor daño, pero la ofensiva no logró descifrar a Yazawa. El lanzador japonés dominó cinco entradas y recetó siete ponches, apagando la rebelión tijuanense.