Mexicano Karim López apunta a la primera ronda del Draft de la NBA

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Básquetbol
/ 23 marzo 2026
    Mexicano Karim López apunta a la primera ronda del Draft de la NBA
    Con 2.06 metros de estatura, López es uno de los prospectos internacionales a seguir en el Draft. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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El sonorense se declaró elegible para el Draft de la NBA 2026 tras su paso por Australia, donde destacó como uno de los prospectos del programa NBL Next Stars

El basquetbol mexicano podría sumar un nuevo capítulo en su proyección internacional. El sonorense Karim López anunció que se ha declarado elegible para el Draft de la NBA de 2026, con la intención de dar el salto a la liga más importante del mundo.

En entrevista con ESPN, el alero de 18 años compartió que su objetivo ha sido claro desde la infancia. Recordó que desde los cinco años imaginaba su futuro en la NBA, una meta que ahora ve más cercana al formar parte del proceso rumbo al reclutamiento.

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López llegará al Draft tras completar dos temporadas con New Zealand Breakers, franquicia que compite en la liga profesional de Australia y que forma parte del programa de desarrollo NBL Next Stars. En su campaña más reciente, el mexicano registró promedios de 11.9 puntos, 6.1 rebotes y 2.0 asistencias por juego, además de 1.2 robos y 1.0 bloqueos, con un 50.2 por ciento de efectividad en tiros de campo.

A lo largo de su paso por el equipo oceánico, acumuló 56 encuentros en los que mantuvo cifras consistentes: 10.9 puntos, 5.5 rebotes y 1.64 asistencias en promedio. Su rendimiento también se reflejó en su capacidad defensiva y en la eficiencia desde la línea de tiros libres, donde alcanzó 71.7 por ciento.

Con una estatura de 2.06 metros y una envergadura de 2.16, López ha llamado la atención de visores internacionales. Durante su participación en el programa Next Stars, estableció un récord de 370 puntos en una sola temporada, la mayor cantidad para un jugador en ese esquema de desarrollo, lograda en 31 partidos.

De acuerdo con proyecciones preliminares, el mexicano podría ser seleccionado en la primera ronda del Draft, lo que representaría un hecho inédito para jugadores nacidos en México. Hasta ahora, el referente más cercano es Eduardo Nájera, quien fue elegido en el año 2000 en la posición 38 por los Houston Rockets antes de ser transferido a Dallas.

Como parte del proceso previo, López participará en el NBA Draft Combine, programado del 10 al 17 de mayo en Chicago, donde será evaluado en pruebas físicas y entrevistas con equipos. El propio jugador señaló que busca mostrar aspectos de su juego que aún no han sido vistos en su totalidad, tras competir en una liga de alto nivel fuera de su país.

El Draft de la NBA 2026 se celebrará en verano y marcará el siguiente paso en la carrera de un jugador que apunta a consolidarse como una de las principales figuras del basquetbol mexicano en el ámbito internacional.

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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