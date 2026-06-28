Juego de Estrellas 2026: Estrellas de la LMB vencen a México 5-3

El Juego de Estrellas LMB 2026 terminó con victoria para el equipo de las Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, que superó 5-3 a la Selección Mexicana en el Walmart Park de Monterrey, en un duelo que se definió con el control del bullpen y jugadas clave en los últimos episodios. La novena extranjera tomó ventaja desde la tercera entrada con un jonrón de Robinson Canó, que abrió el marcador y marcó el ritmo del encuentro. A partir de ahí, el equipo de las Estrellas de la LMB mantuvo la ventaja con relevo oportuno y defensa sólida en momentos de presión.

Para Saraperos de Saltillo hubo participación en ambos lados del juego. Thairo Estrada formó parte del equipo de Estrellas de la LMB y aportó en el infield dentro de una alineación que supo sostener la ventaja. Del otro lado, Jesús Cruz representó a la Selección Mexicana como relevo, ingresando en un momento de exigencia para frenar el ataque rival en la recta final del encuentro. La Selección Mexicana intentó reaccionar en la novena entrada con corredores en base y una amenaza que puso presión al cierre, pero el relevo extranjero resolvió la situación con un doble play clave que definió el resultado.

OAXACA SERÁ SEDE EN 2027 Con la culminación de la edición 92 del clásico de media temporada en la Sultana del Norte, la mirada del beisbol mexicano ya está puesta en el futuro. La estafeta oficial fue entregada a una de las plazas con mayor tradición y colorido en el sur del país. El Juego de Estrellas LMB 2027 se disputará en Oaxaca, teniendo como sede el Estadio Eduardo Vasconcelos, casa de los Guerreros, en una decisión que fue anunciada durante las actividades del fin de semana en Monterrey. En la pantalla del estadio y mediante el sonido local se confirmó el cambio de sede, mientras representantes de ambos clubes realizaron la entrega simbólica frente a los aficionados. En ese acto se presentó un jersey de la Selección Mexicana con el número 27, como referencia al año en que la ciudad recibirá el evento. La elección de Oaxaca representa una nueva etapa para el clásico de media temporada, con una plaza que ha buscado consolidarse como anfitriona de eventos de gran formato dentro del beisbol mexicano.

El Estadio Eduardo Vasconcelos, conocido por su cercanía entre tribunas y terreno de juego, comenzará desde ahora los preparativos para recibir a jugadores, cuerpos técnicos y medios de comunicación en 2027. Se prevé que en los próximos meses la LMB y la directiva de Guerreros de Oaxaca den a conocer el calendario oficial y las actividades del evento. Por ahora, la afición ya empieza a anticipar el siguiente capítulo del Juego de Estrellas, que cambiará el ambiente del norte por el sur del país en una nueva edición del clásico de media temporada.

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