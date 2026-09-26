Justin Verlander se despide de MLB: lanza su última apertura con Tigers y cierra una era

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    Justin Verlander se despide de MLB: lanza su última apertura con Tigers y cierra una era
    Justin Verlander recibió una ovación en Comerica Park tras completar ante Pittsburgh la última apertura de sus 21 temporadas en las Grandes Ligas. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El veterano derecho puso punto final a 21 temporadas en Grandes Ligas con 5.1 entradas ante Pittsburgh, en una jornada emotiva en Comerica Park

Justin Verlander cerró este sábado su histórica carrera de las Grandes Ligas con una última apertura para los Tigers de Detroit.

A los 43 años, el derecho volvió al montículo de Comerica Park y, ante los Pirates de Pittsburgh, lanzó 5.1 entradas en las que permitió cinco hits, dos carreras limpias, una base por bolas y recetó seis ponches.

La despedida tuvo un cierre emotivo. Cuando A.J. Hinch salió del dugout para retirarlo en la sexta entrada, la hija de Verlander, Genevieve, corrió hasta el montículo para abrazarlo antes de que el pitcher caminara hacia la cueva entre una ovación de pie.

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Los gritos de “J.V.” acompañaron al histórico número 35, quien no lanzaba en un juego de MLB desde hacía seis meses por problemas de cadera y tendón de la corva.

La salida también tuvo peso estadístico: Verlander terminó su trayectoria con 266 victorias, efectividad de 3.33 y 3,560 ponches, la octava mayor cifra en la historia de las Grandes Ligas.

Su última presentación fue la apertura número 557 de una carrera de 21 temporadas.

El derecho debutó en 2005 con Detroit y construyó ahí buena parte de su legado. Fue Novato del Año de la Liga Americana en 2006, ganó tres premios Cy Young, el MVP de la Americana en 2011 y lanzó tres juegos sin hit ni carrera.

Además, conquistó dos Series Mundiales con Houston Astros y fue seleccionado 10 veces al Juego de Estrellas.

Verlander había anunciado en julio que 2026 sería su última temporada. El regreso a Detroit le permitió cerrar el círculo con la franquicia que lo convirtió en figura.

Un día antes de su última apertura, durante la ceremonia de homenaje, agradeció el respaldo de la afición y afirmó que siempre será un Tiger.

Aunque Detroit estaba abajo 2-0 cuando dejó el encuentro, el resultado pasó a segundo plano.

Comerica Park fue escenario de la última imagen competitiva de uno de los lanzadores más dominantes de su generación: Verlander entregando la pelota por última vez, acompañado por su hija y despedido por la ciudad donde comenzó todo.

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Alejandro Morteo

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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