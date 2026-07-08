Justin Verlander anuncia su retiro; el histórico pitcher pondrá fin a una carrera de 21 temporadas

El derecho de los Tigres de Detroit , quien este año volvió a ser convocado al Juego de Estrellas , compartió un emotivo mensaje en el que explicó que la decisión llegó después de enfrentar una temporada especialmente exigente, tanto en el plano físico como en el mental.

Justin Verlander, uno de los lanzadores más dominantes de su generación, anunció que la temporada 2026 será la última de su carrera como pelotero profesional , poniendo punto final a un recorrido de 21 campañas en las Grandes Ligas que lo coloca entre los mejores pitchers de todos los tiempos y con un lugar prácticamente asegurado en el Salón de la Fama.

“Esta temporada me ha desafiado de maneras que no había experimentado antes. Siempre creí que mientras pudiera competir al nivel que esperaba de mí mismo seguiría jugando. Nunca quise retirarme por un número o una fecha; quería que el juego me dijera cuándo era el momento. En los últimos meses comprendí que ese momento había llegado”, expresó Verlander.

El veterano serpentinero destacó que cerrar su carrera con Detroit tiene un significado especial, ya que fue la organización que apostó por él desde el inicio de su trayectoria. “Es apropiado terminar donde todo comenzó: con los Tigres de Detroit, la organización que me seleccionó y me dio mi primera oportunidad”, afirmó, además de agradecer a compañeros, entrenadores, aficionados y a su familia, con una mención especial para su esposa, Kate.

La trayectoria de Verlander queda respaldada por números que reflejan su grandeza. Acumula 266 victorias, 159 derrotas, una efectividad de 3.33, 3,554 ponches en 3,571.1 entradas lanzadas, un WHIP de 1.14 y un WAR de 81.8, estadísticas que lo sitúan entre los lanzadores más sobresalientes en la historia de las Mayores.

A lo largo de más de dos décadas, Verlander se distinguió por su capacidad para mantenerse en la élite, reinventarse con el paso de los años y responder en los escenarios de mayor presión. Su potencia, consistencia y liderazgo lo convirtieron en una referencia dentro y fuera del diamante.

El retiro de Verlander marcará el final de una era para la MLB y para los Tigres de Detroit, franquicia con la que inició y concluirá una carrera que dejó una huella imborrable. Más allá de sus logros estadísticos, el derecho será recordado por su disciplina, resiliencia y mentalidad competitiva.