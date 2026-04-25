LMB 2026: Saraperos de Saltillo ligan tercera serie perdida tras caer ante Tecolotes de los Dos Laredos

Saraperos de Saltillo volvió a quedarse corto en un cierre dramático y cayó 4-3 ante Tecolotes de Dos Laredos en Tamaulipas, resultado con el que La Nave Verde perdió su tercera serie en el arranque de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol y profundizó un inicio complicado, ahora con récord de un triunfo y seis derrotas. El equipo saltillense tuvo reacción en la novena entrada, pero no le alcanzó para completar la remontada. Con la pizarra 4-2 en contra, Sandy León abrió el inning embasándose por error del campo corto Luis De Los Santos y Fernando Villegas entró como corredor emergente. Después, Brandon Villarreal también llegó a salvo por error del propio De Los Santos, jugada que permitió la carrera de Villegas para acercar a Saraperos 4-3. Sin embargo, Thairo Estrada se ponchó y Oscar Colás entregó el último out con rodado a primera base para sellar la derrota.

La Nave Verde había encontrado respuesta temprana en la segunda entrada, cuando Christian Villanueva conectó su segundo cuadrangular de la campaña para empatar el juego 1-1. En ese mismo episodio, Brandon Villarreal produjo una más con sencillo al jardín central, remolcando a Sandy León y poniendo momentáneamente arriba a Saltillo 2-1. Tecolotes, sin embargo, volvió al juego en la parte baja del cuarto capítulo con doble de Luis De Los Santos y sencillo productor de Francisco Arcia, que igualó la pizarra 2-2. Un inning más tarde, Harold Ramírez castigó al pitcheo sarapero con cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, su primero de la temporada, para darle la vuelta al encuentro 3-2 a favor de Dos Laredos.

El golpe definitivo llegó en la séptima baja. Con corredores en base, un lanzamiento descontrolado de Alex Claudio permitió que Harold Ramírez anotara la cuarta carrera de Tecolotes, una diferencia que terminó siendo clave pese al intento de reacción de Saraperos en el último episodio. Saltillo también tuvo una oportunidad importante en la octava alta, cuando Oscar Colás fue golpeado y Alberth Martínez conectó doble al jardín derecho. La jugada terminó con Colás fuera en el plato tras el tiro de Harold Ramírez al receptor Francisco Arcia, apagando una de las opciones más claras para empatar el juego. Además de la derrota, Saraperos sufrió la salida de Christian Villanueva por una lesión en la mano, luego de ser golpeado por un lanzamiento en la sexta entrada. Drew Stankiewicz ingresó como corredor emergente y más tarde permaneció en el juego como tercera base. Con este tropiezo, Saraperos de Saltillo queda con marca de 1-6 y deberá buscar una reacción inmediata para evitar la barrida. El tercero de la serie se disputará este domingo a las 6:30 de la tarde en el Uni-Trade Stadium de Laredo, Texas, donde La Nave Verde intentará cortar la mala racha y rescatar el último juego ante Tecolotes de Dos Laredos.

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