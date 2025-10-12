Mariners toman ventaja sobre los Blue Jays en el inicio de la Serie de Campeonato
Seattle tomó por sorpresa a Toronto en el arranque de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con Bryce Miller y Jorge Polanco como figuras en una victoria que acerca a los Mariners a su primera Serie Mundial
Los Seattle Mariners dieron un golpe de autoridad en el Rogers Centre al vencer 3-1 a los Toronto Blue Jays en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), con una sólida actuación de su pitcheo y una ofensiva que respondió en los momentos clave. El conjunto dirigido por Scott Servais silenció a los bates canadienses y se adelantó 1-0 en la serie al mejor de siete.
El duelo comenzó con dramatismo. Apenas en el primer lanzamiento del juego, George Springer conectó un jonrón solitario ante Bryce Miller, encendiendo a la afición local y poniendo a Toronto al frente 1-0. Sin embargo, el abridor de Seattle se recompuso de inmediato: dominó durante seis entradas, permitió solo dos hits y una carrera, y mantuvo bajo control a una de las alineaciones más poderosas de la Liga Americana.
Los Mariners reaccionaron en el sexto episodio. Con dos outs, Cal Raleigh empató el encuentro con un cuadrangular ante Kevin Gausman, quien había retirado a 16 bateadores consecutivos. El batazo de Raleigh cambió el impulso del juego, y poco después, Julio Rodríguez negoció base por bolas y anotó gracias a un sencillo de Jorge Polanco, que colocó el 2-1 parcial. En el octavo inning, el propio Polanco volvió a responder con otro imparable que empujó la carrera definitiva.
El bullpen de Seattle también fue determinante. Gabe Speier, Matt Brash y el cerrador mexicano Andrés Muñoz se combinaron para lanzar tres entradas impecables y preservar la ventaja. Muñoz consiguió su segundo salvamento de la postemporada con un cierre perfecto que congeló los maderos de los Blue Jays.
Toronto lamentó la falta de contundencia ofensiva, con apenas cuatro imparables en todo el juego, además de la lesión de Nathan Lukes, quien abandonó el encuentro tras golpearse la rodilla en un foul. Gausman cargó con la derrota pese a permitir solo tres carreras en seis episodios.
Con este triunfo, los Mariners toman la delantera en su intento por alcanzar el primer título de la Liga Americana en la historia de la franquicia. El Juego 2 se disputará este lunes en el mismo escenario, donde Toronto buscará igualar la serie antes de viajar a Seattle.