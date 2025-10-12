Mariners toman ventaja sobre los Blue Jays en el inicio de la Serie de Campeonato

Los Seattle Mariners dieron un golpe de autoridad en el Rogers Centre al vencer 3-1 a los Toronto Blue Jays en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), con una sólida actuación de su pitcheo y una ofensiva que respondió en los momentos clave. El conjunto dirigido por Scott Servais silenció a los bates canadienses y se adelantó 1-0 en la serie al mejor de siete.

El duelo comenzó con dramatismo. Apenas en el primer lanzamiento del juego, George Springer conectó un jonrón solitario ante Bryce Miller, encendiendo a la afición local y poniendo a Toronto al frente 1-0. Sin embargo, el abridor de Seattle se recompuso de inmediato: dominó durante seis entradas, permitió solo dos hits y una carrera, y mantuvo bajo control a una de las alineaciones más poderosas de la Liga Americana.

TE PUEDE INTERESAR: Chiefs dominan a los Lions en el Sunday Night Football