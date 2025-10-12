Chiefs dominan a los Lions en el Sunday Night Football

En una noche de dominio ofensivo y precisión táctica, los Chiefs de Kansas City superaron 30-17 a los Lions de Detroit en el Sunday Night Football de la Semana 6 de la NFL 2025, disputado en el Arrowhead Stadium. Patrick Mahomes volvió a brillar con cuatro anotaciones totales y una exhibición que reafirma por qué sigue siendo el mariscal más determinante de la liga.

MAHOMES VOLVIÓ A SER CLAVE

El quarterback de Kansas City comandó el ataque con tres pases de touchdown y una carrera personal de una yarda que cambió el rumbo del partido. Su conexión con Marquise “Hollywood” Brown fue vital, sobre todo en el último cuarto, cuando culminaron una serie de 69 yardas en menos de cinco minutos para sentenciar el encuentro. Mahomes cerró la noche con 288 yardas aéreas y 54 por tierra, sin intercepciones.

Por aire, Brown terminó con 102 yardas y dos anotaciones, mientras que Travis Kelce volvió a ser un arma confiable en terceras oportunidades, sumando siete recepciones para 78 yardas. La ofensiva de los Chiefs lució balanceada y eficiente, mostrando una línea ofensiva sólida que permitió al mariscal operar con tiempo y precisión.