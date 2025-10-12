Chiefs dominan a los Lions en el Sunday Night Football
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Kansas City venció 30-17 a Detroit con una noche brillante de Patrick Mahomes
En una noche de dominio ofensivo y precisión táctica, los Chiefs de Kansas City superaron 30-17 a los Lions de Detroit en el Sunday Night Football de la Semana 6 de la NFL 2025, disputado en el Arrowhead Stadium. Patrick Mahomes volvió a brillar con cuatro anotaciones totales y una exhibición que reafirma por qué sigue siendo el mariscal más determinante de la liga.
MAHOMES VOLVIÓ A SER CLAVE
El quarterback de Kansas City comandó el ataque con tres pases de touchdown y una carrera personal de una yarda que cambió el rumbo del partido. Su conexión con Marquise “Hollywood” Brown fue vital, sobre todo en el último cuarto, cuando culminaron una serie de 69 yardas en menos de cinco minutos para sentenciar el encuentro. Mahomes cerró la noche con 288 yardas aéreas y 54 por tierra, sin intercepciones.
TE PUEDE INTERESAR: Baker Mayfield lidera a los Buccaneers en triunfo sobre los 49ers y sigue encendido en la NFC
Por aire, Brown terminó con 102 yardas y dos anotaciones, mientras que Travis Kelce volvió a ser un arma confiable en terceras oportunidades, sumando siete recepciones para 78 yardas. La ofensiva de los Chiefs lució balanceada y eficiente, mostrando una línea ofensiva sólida que permitió al mariscal operar con tiempo y precisión.
LOS LIONS SE DESMORONARON EN LA SEGUNDA MITAD
Detroit había llegado al duelo con una racha de cuatro victorias consecutivas, impulsado por el buen momento de Jared Goff y el ala cerrada Sam LaPorta, quien nuevamente fue protagonista al anotar un touchdown en el segundo cuarto que acercó a su equipo 20-17. Sin embargo, los errores en la ejecución y la falta de contundencia en la zona roja marcaron la diferencia.
La defensa de Kansas City ajustó en la segunda mitad y forzó dos despejes consecutivos que cortaron el ritmo ofensivo de los Lions. El pass rush, liderado por Chris Jones, presionó constantemente a Goff, quien terminó con 214 yardas, un pase de anotación y una intercepción.
BUTKER Y LA DEFINICIÓN EN EL CIERRE
Aunque Harrison Butker falló un punto extra en la primera mitad, el pateador se reivindicó con un gol de campo de 33 yardas en los minutos finales, asegurando el triunfo y manteniendo a Kansas City en la pelea por la cima de la Conferencia Americana.