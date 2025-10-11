Brewers eliminan a los Cubs y avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Béisbol
/ 11 octubre 2025
    Brewers eliminan a los Cubs y avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
    Brice Turang selló la victoria de los Brewers con un cuadrangular en la séptima entrada. FOTO: AP

Milwaukee derrotó 3-1 a Chicago en el Juego 5 de la Serie Divisional, con gran labor del pitcheo y jonrones de Andrew Vaughn y Brice Turang

Los Brewers de Milwaukee dieron un paso histórico rumbo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras vencer 3-1 a los Cubs de Chicago en el decisivo Juego 5 de la Serie Divisional.

Con un pitcheo dominante, batazos oportunos y un ambiente encendido en el American Family Field, el conjunto local se impuso con autoridad y selló su pase a la siguiente ronda de los Playoffs de la MLB 2025.

El joven Jacob Misiorowski brilló desde la loma con una sólida apertura que mantuvo a raya a la ofensiva de Chicago, permitiendo solo una carrera en varias entradas de labor.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No se pudo... una vez más! Argentina elimina a México y avanza a Semifinales del Mundial Sub-20

El bullpen completó la obra, sellando el triunfo sin permitir reacción de los Cubs.

LOS JONRONES MARCARON LA DIFERENCIA

La ofensiva de Milwaukee respondió en los momentos clave. En la cuarta entrada, Andrew Vaughn rompió el empate con un jonrón solitario que devolvió la ventaja a los Brewers.

Más adelante, Brice Turang repitió la dosis con otro cuadrangular que amplió la ventaja 3-1 y silenció las esperanzas del visitante.

Por parte de los Cubs, Seiya Suzuki había igualado momentáneamente el marcador con un batazo largo en la segunda entrada, pero el impulso se desvaneció ante la firmeza del cuerpo de lanzadores local.

MILWAUKEE ENFRENTARÁ A LOS DODGERS EN LA SERIE DE CAMPEONATO

Con esta victoria, los Brewers de Milwaukee aseguraron su presencia en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde se medirán ante los Dodgers de Los Ángeles, que avanzaron por la vía rápida en su serie.

El equipo de Craig Counsell mantiene su sueño de llegar a la Serie Mundial, apoyado en su pitcheo joven y una ofensiva que despierta en los momentos cruciales.

Para los Cubs de Chicago, el resultado significa el final de su temporada, aunque mostraron carácter al extender la serie hasta un quinto juego.

Milwaukee celebró con su afición una victoria que reafirma su crecimiento como una de las franquicias más competitivas de la MLB.

Temas


resultados

Localizaciones


Milwaukee

Organizaciones


MLB
Chicago Cubs
Milwaukee Brewers

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este viernes se vence el plazo para que México entregue mil 143 millones de metros cúbicos de agua.

‘Ahoga’ falta de financiamiento la modernización del Tratado de Aguas Binacionales, afirma experto

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario