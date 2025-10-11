Brewers eliminan a los Cubs y avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Brewers de Milwaukee dieron un paso histórico rumbo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras vencer 3-1 a los Cubs de Chicago en el decisivo Juego 5 de la Serie Divisional. Con un pitcheo dominante, batazos oportunos y un ambiente encendido en el American Family Field, el conjunto local se impuso con autoridad y selló su pase a la siguiente ronda de los Playoffs de la MLB 2025. El joven Jacob Misiorowski brilló desde la loma con una sólida apertura que mantuvo a raya a la ofensiva de Chicago, permitiendo solo una carrera en varias entradas de labor. TE PUEDE INTERESAR: ¡No se pudo... una vez más! Argentina elimina a México y avanza a Semifinales del Mundial Sub-20 El bullpen completó la obra, sellando el triunfo sin permitir reacción de los Cubs.

LOS JONRONES MARCARON LA DIFERENCIA La ofensiva de Milwaukee respondió en los momentos clave. En la cuarta entrada, Andrew Vaughn rompió el empate con un jonrón solitario que devolvió la ventaja a los Brewers. Más adelante, Brice Turang repitió la dosis con otro cuadrangular que amplió la ventaja 3-1 y silenció las esperanzas del visitante. Por parte de los Cubs, Seiya Suzuki había igualado momentáneamente el marcador con un batazo largo en la segunda entrada, pero el impulso se desvaneció ante la firmeza del cuerpo de lanzadores local. MILWAUKEE ENFRENTARÁ A LOS DODGERS EN LA SERIE DE CAMPEONATO Con esta victoria, los Brewers de Milwaukee aseguraron su presencia en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde se medirán ante los Dodgers de Los Ángeles, que avanzaron por la vía rápida en su serie.