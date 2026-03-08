México aplasta 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol y la siguiente cita es Estados Unidos

La Selección Mexicana de Beisbol firmó una actuación dominante al derrotar 16-0 a Brasil en duelo correspondiente al Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Con este resultado, el Tricolor sumó su segunda victoria consecutiva en el torneo y aseguró la eliminación del conjunto sudamericano, que quedó con marca de 0-3. Ahora, México se medirá este lunes a Estados Unidos en un duelo clave dentro del grupo. Desde la primera entrada, el equipo dirigido por México mostró su poder ofensivo. Jonathan Aranda abrió el marcador con un sencillo productor que llevó al plato a Randy Arozarena, mientras que posteriormente Alejandro Kirk impulsó otra carrera con doblete. TE PUEDE INTERESAR: Cuba vence a Colombia y la elimina del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Antes de finalizar el primer episodio, sencillos de Alan Trejo Gonzales y Lane Thomas ampliaron la ventaja para colocar el juego 4-0. El dominio mexicano continuó en la segunda entrada con un cuadrangular solitario de Jarren Duran, que puso la pizarra 5-0 y confirmó el control del encuentro desde temprano. El rally más contundente llegó en la cuarta entrada, cuando México explotó con seis carreras. Duran conectó un doble productor de dos anotaciones y posteriormente Kirk castigó con un impresionante jonrón de tres carreras que viajó 416 pies entre el jardín izquierdo y central. Un lanzamiento descontrolado del pitcher brasileño permitió otra carrera más para colocar el marcador 11-0. La ofensiva mexicana no se detuvo. En la quinta entrada, Bobby Wilson produjo otra carrera con doblete al jardín izquierdo, mientras que en la sexta entrada Lane Thomas conectó un cuadrangular de dos carreras y luego Joey Ornelas cerró la fiesta con otro jonrón de dos anotaciones que selló el contundente 16-0.

En el montículo, Taijuan Walker abrió el encuentro por México y fue respaldado por el relevo encabezado por Ramón Ramírez y Adrián Armenta, quienes mantuvieron a raya a la ofensiva brasileña y permitieron apenas tres imparables en todo el juego. Con este triunfo, México se coloca con marca perfecta en el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026 y se prepara para uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos, cuando enfrente a Estados Unidos este lunes en busca de asegurar su lugar en la siguiente ronda. El contundente triunfo también confirmó el gran momento ofensivo del equipo tricolor, que volvió a mostrar profundidad en su lineup y una sólida combinación de poder y contacto para dominar completamente a Brasil.

