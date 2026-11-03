México conquista el bronce en Dakar 2026; coahuilenses hacen historia en el beisbol 5

La Selección Mexicana de beisbol 5 consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de vencer a Kenia en el partido por el tercer lugar y asegurar un sitio en el podio de la primera edición olímpica de esta disciplina. El representativo nacional se impuso en el encuentro definitivo para convertirse en el primer equipo en ganar una presea de bronce en la historia del beisbol 5 dentro de una justa olímpica. En el plantel mexicano participaron la coahuilense Érika Michel Solís Covarrubias, como jugadora, y José Luis “La Wicha” Salinas Martínez, integrante del cuerpo técnico.

La celebración tricolor tuvo como fondo una canción del cantante Luis Miguel, en un momento que acompañó el cierre de una competencia en la que México se mantuvo entre los equipos que disputaron las medallas. El triunfo ante Kenia también representó una revancha para la novena mexicana, luego de que ambas selecciones se enfrentaran previamente en la fase de grupos, donde el conjunto africano había conseguido la victoria.

MÉXICO SE QUEDÓ CON EL BRONCE El partido por el tercer lugar comenzó con un primer set favorable para México, que se impuso 13-4 y tomó ventaja en la serie. Sin embargo, Kenia respondió en el segundo parcial, en un encuentro más cerrado que terminó 3-2 a favor del equipo africano. La definición llegó en el tercer set, donde el conjunto mexicano tomó el control desde el primer inning al conseguir cinco carreras. Kenia intentó reaccionar en las entradas posteriores, pero no logró alcanzar la ventaja construida por el equipo tricolor. Las anotaciones regresaron para ambas selecciones durante la cuarta entrada, aunque la ofensiva africana no consiguió reducir lo suficiente la diferencia para cambiar el rumbo del partido. Con el resultado, México aseguró la medalla de bronce y cerró su participación en Dakar con un lugar en el podio de una competencia que marcó el debut olímpico del beisbol 5.

UN CAMINO QUE TERMINÓ EN EL PODIO La selección mexicana llegó a Senegal como la cuarta mejor ubicada en el ranking mundial entre los equipos participantes. En la fase de grupos consiguió victorias ante Siria y Francia, además de una derrota frente a Kenia, resultados que le permitieron finalizar en el segundo lugar del sector. En cuartos de final, México superó 2-0 a Türkiye para avanzar a las semifinales, donde enfrentó a Chinese Taipei, segunda selección mejor clasificada del mundo. El equipo nacional cayó 1-2 y tuvo que disputar el partido por el bronce. La victoria ante Kenia permitió cerrar el torneo con una medalla y confirmó la presencia de México entre las selecciones competitivas de esta modalidad. Para Solís Covarrubias y Salinas Martínez, la presea representa también un nuevo logro internacional, luego del bronce obtenido con México en el Campeonato Panamericano Juvenil de beisbol 5 celebrado en Barquisimeto, Venezuela. Dakar 2026 quedará como el escenario del estreno olímpico de esta disciplina y de una medalla para México, con dos representantes de Piedras Negras que formaron parte del equipo nacional que hizo historia en Senegal.