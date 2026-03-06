México debuta con contundente triunfo sobre Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

/ 6 marzo 2026
    México debuta con contundente triunfo sobre Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
    Jonathan Aranda fue clave en el triunfo de México ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 al conectar un jonrón de tres carreras en la octava entrada, batazo que rompió el empate y encaminó la victoria tricolor en su debut del torneo. FOTO: AP

La Selección mexicana se impuso 8-2 a Gran Bretaña en su primer juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026, gracias a un jonrón clave de Jonathan Aranda y un rally de cuatro carreras en la novena entrada

La Selección Mexicana de Beisbol inició con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 al imponerse con autoridad 8-2 a Gran Bretaña, en un duelo que se definió con un poderoso rally en las últimas entradas.

Con batazos oportunos y un sólido trabajo del bullpen, el conjunto tricolor logró asegurar su primer triunfo del torneo y ahora se prepara para su segundo compromiso, que disputará el domingo frente a Brasil.

El encuentro comenzó cerrado durante los primeros episodios, con ambas ofensivas batallando para descifrar a los lanzadores rivales.

Fue hasta la segunda entrada cuando México rompió el cero en la pizarra gracias a un jonrón solitario de Alvarez Jr., quien conectó un batazo de 394 pies entre los jardines izquierdo y central para colocar el 1-0.

Durante varios innings el duelo se mantuvo con mínima ventaja mexicana, gracias también al trabajo monticular de Javier Assad, quien contuvo a la ofensiva británica en los primeros episodios.

Sin embargo, Gran Bretaña logró empatar el juego en la sexta entrada, cuando Ford conectó un cuadrangular de 361 pies al jardín izquierdo para colocar momentáneamente el 1-1.

El empate se mantuvo hasta la octava entrada, cuando México inclinó definitivamente el juego a su favor. Con dos corredores en base, Jonathan Aranda conectó un jonrón de tres carreras que se fue por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Jarren Duran y Randy Arozarena, lo que colocó el marcador 4-1 y dio un golpe anímico importante al conjunto mexicano.

La ofensiva tricolor terminó de sentenciar el encuentro en la novena entrada. Un sencillo de Thomas permitió que anotaran dos carreras, posteriormente Joey Ortiz conectó un doble productor, y Randy Arozarena añadió otra rayita con imparable al derecho, ampliando la ventaja hasta el 8-1.

Gran Bretaña logró anotar una más en la parte baja del noveno inning con un doble de Thompson, pero el cerrador mexicano Andrés Muñoz controló el resto del episodio para asegurar el triunfo.

Con este resultado, México comienza con paso firme su camino en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, torneo en el que llega como uno de los equipos a seguir tras su destacada actuación en la edición anterior.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico tricolor ahora enfocará su atención en su segundo compromiso del grupo, que se disputará el domingo ante Brasil, duelo que podría resultar clave para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

