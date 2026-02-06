México será sede del Mundial Sub-15 de Beisbol 2026 en Mérida

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/ 6 febrero 2026
    México será sede del Mundial Sub-15 de Beisbol 2026 en Mérida
    El Parque Kukulcán Álamo de Mérida será el escenario central del Mundial Sub-15 de Beisbol 2026, evento avalado por la WBSC que consolida a México como anfitrión de torneos internacionales. FOTO: ESPECIAL

La WBSC confirmó que Mérida albergará la Copa Mundial, torneo juvenil que reunirá a las principales potencias internacionales de la categoría

La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) anunció oficialmente que México será el país anfitrión de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 2026, el torneo internacional juvenil que reúne a las principales selecciones nacionales de la categoría menor de 15 años.

El evento se disputará del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026 en la ciudad de Mérida, como sede principal.

La razón del cambio de sede responde a que Italia, que originalmente había sido designada como organizador, renunció a su derecho a albergar el torneo, lo que abrió la puerta para que México tomara la responsabilidad de recibir a los equipos participantes.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

El Parque Kukulcán Álamo, casa de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol, será el escenario principal del campeonato mundial.

Este estadio, con una capacidad cercana a los 15 mil espectadores, ha sido sede de eventos internacionales y se encuentra entre los recintos más emblemáticos del béisbol mexicano.

Aunque aún falta por confirmar una segunda sede para algunos partidos, las autoridades organizadoras y la WBSC han destacado la calidad de las instalaciones y la experiencia de Mérida para garantizar una competencia de alto nivel.

Riccardo Fraccari, presidente de la WBSC, expresó su entusiasmo por llevar el torneo a México, destacando la capacidad del país para albergar eventos internacionales de primer nivel y la pasión de la afición local por el béisbol.

Asimismo, Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), resaltó la importancia de este evento para impulsar el desarrollo del béisbol entre las nuevas generaciones en México.

La Copa Mundial Sub-15 se ha consolidado como una vitrina global para las promesas del béisbol.

En ediciones anteriores, países como Japón, Estados Unidos, Venezuela, China Taipéi y Cuba han sido protagonistas, destacando el nivel competitivo de la justa juvenil.

En 2024, la selección de Japón se coronó campeona en Barranquilla, Colombia.

Para la edición 2026 se espera la participación de diversas naciones de todos los continentes, consolidando así al campeonato como una de las plataformas más importantes para el desarrollo de talentos emergentes en el beisbol mundial.

Con esta confirmación, México refuerza su posición como un actor clave en la organización de eventos internacionales de béisbol, fortaleciendo además el crecimiento de esta disciplina entre la juventud y consolidando a Mérida como un epicentro del deporte rey en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campeonatos

Localizaciones


Mérida

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Las pesadillas del Tío Richie

Las pesadillas del Tío Richie
true

Pinzas al narcoestado mexicano de la 4T
Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, fue detenido y trasladado al penal del Altiplano tras una investigación federal por presunta extorsión y secuestro

FGR documenta presunta red de secuestro y extorsión ligada al CJNG y al alcalde de Tequila
Invitación. El intérprete evitó revelar spoilers sobre su show de medio tiempo y pidió al público dejarse llevar por la música.

Bad Bunny promete ‘una gran fiesta’ y llevará su cultura al Show de Medio Tiempo del Super Bowl
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Conocido como ‘El Carnicero de Lyon’, Klaus Barbie fue el responsable de miles de ejecuciones y deportaciones durante la Segunda Guerra Mundial.

‘El Carnicero de Lyon’, la historia del jefe nazi que asesinó a casi 4 mil 500 judíos y nunca se arrepintió
Debut. El exintegrante de One Direction se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey
Donovan Carrillo encabezará la actividad mexicana en Milano-Cortina 2026, junto a Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, en la participación tricolor dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026