México será sede del Mundial Sub-15 de Beisbol 2026 en Mérida
La WBSC confirmó que Mérida albergará la Copa Mundial, torneo juvenil que reunirá a las principales potencias internacionales de la categoría
La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) anunció oficialmente que México será el país anfitrión de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 2026, el torneo internacional juvenil que reúne a las principales selecciones nacionales de la categoría menor de 15 años.
El evento se disputará del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026 en la ciudad de Mérida, como sede principal.
La razón del cambio de sede responde a que Italia, que originalmente había sido designada como organizador, renunció a su derecho a albergar el torneo, lo que abrió la puerta para que México tomara la responsabilidad de recibir a los equipos participantes.
El Parque Kukulcán Álamo, casa de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol, será el escenario principal del campeonato mundial.
Este estadio, con una capacidad cercana a los 15 mil espectadores, ha sido sede de eventos internacionales y se encuentra entre los recintos más emblemáticos del béisbol mexicano.
Aunque aún falta por confirmar una segunda sede para algunos partidos, las autoridades organizadoras y la WBSC han destacado la calidad de las instalaciones y la experiencia de Mérida para garantizar una competencia de alto nivel.
Riccardo Fraccari, presidente de la WBSC, expresó su entusiasmo por llevar el torneo a México, destacando la capacidad del país para albergar eventos internacionales de primer nivel y la pasión de la afición local por el béisbol.
Asimismo, Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), resaltó la importancia de este evento para impulsar el desarrollo del béisbol entre las nuevas generaciones en México.
La Copa Mundial Sub-15 se ha consolidado como una vitrina global para las promesas del béisbol.
En ediciones anteriores, países como Japón, Estados Unidos, Venezuela, China Taipéi y Cuba han sido protagonistas, destacando el nivel competitivo de la justa juvenil.
En 2024, la selección de Japón se coronó campeona en Barranquilla, Colombia.
Para la edición 2026 se espera la participación de diversas naciones de todos los continentes, consolidando así al campeonato como una de las plataformas más importantes para el desarrollo de talentos emergentes en el beisbol mundial.
Con esta confirmación, México refuerza su posición como un actor clave en la organización de eventos internacionales de béisbol, fortaleciendo además el crecimiento de esta disciplina entre la juventud y consolidando a Mérida como un epicentro del deporte rey en la región.