México será sede del Mundial Sub-15 de Beisbol 2026 en Mérida

La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) anunció oficialmente que México será el país anfitrión de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 2026, el torneo internacional juvenil que reúne a las principales selecciones nacionales de la categoría menor de 15 años.

El evento se disputará del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026 en la ciudad de Mérida, como sede principal.

La razón del cambio de sede responde a que Italia, que originalmente había sido designada como organizador, renunció a su derecho a albergar el torneo, lo que abrió la puerta para que México tomara la responsabilidad de recibir a los equipos participantes.

El Parque Kukulcán Álamo, casa de los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol, será el escenario principal del campeonato mundial.