Cristiano Ronaldo recibe 30 días de suspensión tras conflicto con Jorge Jesus

El castigo corresponde al mínimo previsto por el reglamento disciplinario para este tipo de infracciones. Las normas contemplan suspensiones de entre uno y seis meses por abandonar al equipo, aunque el reconocimiento de la falta puede reducir el alcance de la sanción. Ronaldo admitió su responsabilidad en una carta publicada semanas después del incidente.

Cristiano Ronaldo recibió una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la Selección de Portugal durante la última ventana FIFA, luego de un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus. La sanción fue anunciada este lunes por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), en una resolución que mantiene abierta la posibilidad de que el delantero vuelva a vestir la camiseta nacional.

El futbolista dejó la concentración el 30 de septiembre, por lo que, si el periodo de suspensión se contabiliza desde esa fecha, podría estar disponible para la convocatoria de noviembre, cuando Portugal afrontará sus últimos compromisos de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El combinado luso ya tiene asegurado su pase a los cuartos de final de la competición.

La resolución también estableció una multa de 255 euros, una cantidad menor frente a los ingresos estimados del atacante del Al Nassr. De acuerdo con las cifras de Forbes citadas en la información original, Ronaldo proyectaba ganancias de alrededor de 300 millones de dólares durante la temporada, entre su salario en Arabia Saudita y sus contratos comerciales.

La disputa entre Ronaldo y Jorge Jesus comenzó durante el encuentro ante Noruega, correspondiente a la última ventana internacional. El delantero no apareció en la alineación titular, pero fue incluido entre los suplentes. Según explicó posteriormente el propio jugador, el plan inicial era que viajara con el equipo sin participar hasta el cuarto partido de la serie.

Ronaldo señaló que el técnico le había anticipado que tendría la oportunidad de jugar alrededor de 30 minutos. Durante el encuentro, el portugués realizó ejercicios de calentamiento, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.

La tensión continuó durante los días posteriores. El delantero no entrenó al mismo ritmo que sus compañeros y terminó por abandonar el hotel de concentración después de una conferencia de prensa de Jesus. De acuerdo con la versión del futbolista, el entrenador había aceptado reconocer públicamente que se equivocó al hacerlo calentar sin darle minutos, pero sus declaraciones no correspondieron con lo que esperaba escuchar.

En una carta difundida en redes sociales, Ronaldo acusó a Jesus de incumplir su palabra en distintas ocasiones y cuestionó la forma en que se dirigió al asunto. El técnico, por su parte, defendió su decisión al argumentar que tomó la determinación con base en las circunstancias del partido.

Después del encuentro ante Noruega, Jesus había calificado la situación como un malentendido y expresó su deseo de que el delantero permaneciera en la selección.

La salida de Ronaldo generó dudas sobre su continuidad con Portugal, especialmente porque el atacante ha adelantado que 2026 podría ser su último año como futbolista. Sin embargo, la sanción impuesta no representa el cierre de su etapa internacional.