Ubican 1,800 sitios web de ‘narcochambas’; ponen lupa en TikTok

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    Ubican 1,800 sitios web de ‘narcochambas’; ponen lupa en TikTok
    La principal red donde se encuentran estas ofertas de trabajos con el crimen organizado es TikTok. Reforma

Autoridades federales detectan sitios web que ofrecen trabajo a jóvenes, pero con el crimen organizado

CDMX.- Las autoridades federales identificaron mil 800 páginas de internet presuntamente utilizadas por grupos criminales para reclutar a jóvenes a través de falsas ofertas de empleo, de las cuales unas 800 ya fueron retiradas y otras mil se encuentran en proceso de eliminación, informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Palacio Nacional, señaló que la mayoría de las cuentas detectadas corresponde a la red social TikTok y reveló que el fin de semana fueron detenidas tres personas presuntamente involucradas en el reclutamiento de jóvenes mediante internet.

Alerta Guardia Nacional sobre reclutamiento criminal en redes sociales y videojuegos

“Se han identificado mil 800 páginas, de las cuales alrededor de 800 ya se bajaron y mil se encuentran en trámite de baja, la mayoría de TikTok”, informó.

Sheinbaum explicó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantiene una vigilancia permanente de redes sociales, plataformas digitales y videojuegos para identificar cuentas utilizadas por organizaciones criminales para captar jóvenes mediante engaños o amenazas.

La Presidenta aseguró que las autoridades mantienen comunicación con las empresas responsables de las plataformas para solicitar el retiro de contenidos vinculados con el reclutamiento.

$!La presidenta Claudia Sheinbaum detalló los hallazgos realizados por su gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló los hallazgos realizados por su gobierno. Camila Ayala Benabib

El pasado 3 de septiembre, el Gobierno federal había informado que, desde el inicio de la Administración, han sido inhabilitados más de mil 700 perfiles utilizados para atraer a jóvenes mediante falsas ofertas de trabajo y que se habían retirado más de 12 mil 500 mensajes relacionados con esa práctica.

Sheinbaum reconoció en la mañanera que no contaba con cifras sobre el número de jóvenes desaparecidos que fueron reclutados por organizaciones criminales, aunque aseguró que las autoridades trabajan para identificar esos casos.

Detectan en Coahuila publicaciones de empleo ligadas al crimen organizado

Explicó que, cuando una persona detenida durante un operativo aparece en los registros de desaparecidos y se determina que fue víctima de reclutamiento forzado, recibe un tratamiento especial, incluso si participó en actividades delictivas.

“Son tomados como víctimas, aun cuando hayan cometido algún delito, entonces se tratan de manera especial”, afirmó.

La Mandataria también informó que el sistema de alertamiento de la Secretaría de Gobernación, vinculado con las entidades federativas, permite localizar en las primeras 24 horas al menos a la mitad de las personas reportadas mediante ese mecanismo.

Señaló que la coordinación incluye a la Guardia Nacional, las Secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Salud, así como autoridades estatales y centros penitenciarios.

Sheinbaum planteó fortalecer los mecanismos de búsqueda mediante la identificación obligatoria de pasajeros en las centrales de autobuses, una medida que, afirmó, forma parte de una propuesta presentada al Congreso.

Recluta narco a jóvenes con ofertas laborales falsas en Jalisco

La Presidenta agregó que las autoridades han localizado a 16 mil personas mediante la revisión de registros administrativos y acciones de búsqueda en domicilios, aunque no precisó el periodo al que corresponde esa cifra.

También anunció que la Fiscalía General de la República contará el próximo año con recursos adicionales para fortalecer la identificación forense de personas fallecidas cuya identidad permanece desconocida.

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