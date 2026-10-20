FBI confirma que tiene registros sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada, pero rechaza divulgarlos

El periodista Ioan Grillo difundió la respuesta oficial el 19 de octubre de 2026 a través de su cuenta de X. La solicitud fue presentada por el investigador Joseph Hefferon mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA), con el folio 1679203-001, y buscaba obtener todos los registros relacionados con la detención de Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurrida el 25 de julio de 2024.

El Buró Federal de Investigaciones ( FBI ) confirmó que conserva documentos relacionados con la detención de Ismael Zambada García , conocido como ‘El Mayo’ , pero rechazó hacerlos públicos al considerar que su divulgación afectaría la privacidad de terceros. La decisión mantiene bajo reserva información clave sobre el operativo que llevó al histórico líder del Cártel de Sinaloa a manos de las autoridades estadounidenses.

En su respuesta, el FBI justificó la negativa con el argumento de que “procesar estos expedientes de terceros constituiría una invasión injustificada de la privacidad personal”. La institución también señaló que Hefferon “no demostró de forma suficiente que el interés público en la divulgación, vinculado con las operaciones y actividades del gobierno, prevalezca sobre los intereses de privacidad personal” de los involucrados.

LA CAPTURA QUE DIVIDIÓ AL CÁRTEL DE SINALOA

El caso se remonta al 25 de julio de 2024, cuando un avión privado aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas. A bordo viajaban Zambada y Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Ambos quedaron bajo custodia estadounidense después de descender de la aeronave.

Desde entonces, Zambada sostuvo que fue engañado y trasladado contra su voluntad. El 30 de noviembre de 2025, Guzmán López se declaró culpable de narcotráfico y crimen organizado ante una corte de Chicago y admitió haber entregado al dirigente sinaloense a las autoridades de Estados Unidos.

La confesión profundizó la ruptura dentro del Cártel de Sinaloa (CDS). De un lado quedó La Mayiza, vinculada con los herederos de Zambada; del otro, Los Chapitos, encabezados por los hijos de ‘El Chapo’. La disputa entre ambas facciones desató una escalada de violencia en Sinaloa que se ha prolongado desde la captura.

Meses después, el FBI entregó el avión utilizado en el operativo, un Beechcraft King Air 200, al War Eagles Air Museum, donde quedó en exhibición pública. Sin embargo, los documentos oficiales sobre su utilización continúan sin estar disponibles para consulta pública.

LA FGR TAMBIÉN MANTIENE INFORMACIÓN BAJO RESERVA

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) tomó una decisión similar. La institución reservó por cinco años, hasta 2031, el expediente relacionado con la identidad del presunto piloto de la aeronave, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias ‘El Jando’. El Comité de Transparencia avaló la medida el 19 de agosto de 2026.

Núñez Ojeda fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Sinaloa, y entregado a Estados Unidos el 13 de agosto del mismo año, como parte de un grupo de 26 presuntos delincuentes. Posteriormente, la FGR lo identificó como el piloto mediante un peritaje de voz basado en una grabación de SENEAM, en la que solicitaba un código transponder a la torre de control de Ciudad Juárez.

La Fiscalía también rechazó una solicitud que pedía fotografías, videos, registros de vuelo y comunicaciones con autoridades estadounidenses. Aunque el solicitante propuso recibir versiones públicas con los datos sensibles testados, la dependencia negó esa posibilidad al argumentar que la documentación forma parte de una investigación en trámite.

‘EL MAYO’ CUMPLE CADENA PERPETUA EN ESTADOS UNIDOS

Mientras los documentos permanecen reservados, el proceso judicial contra Zambada ya tiene sentencia. El 25 de agosto de 2025, el narcotraficante se declaró culpable ante un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, de dirigir una organización criminal continua y de un cargo de asociación delictuosa bajo la ley RICO. El Departamento de Justicia estadounidense acordó no solicitar la pena de muerte.

Zambada permaneció recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión señalada en reportes periodísticos como “el infierno en la tierra” debido al hacinamiento y los constantes cortes de energía. Su registro en el Buró Federal de Prisiones comenzó el 14 de septiembre de 2024, bajo el número 27102-511.

El 20 de julio de 2026, el juez federal Brian M. Cogan lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y ordenó el decomiso de 15,000 millones de dólares. Durante la audiencia, el magistrado mencionó que Zambada padece “enfermedades progresivas” y que su estado mental “va a la deriva hacia el deterioro cognitivo”. Por ello, recomendó que cumpla la condena en un hospital-prisión federal.

Su abogado, Frank Pérez, pidió que no sea trasladado a ADX Florence, donde permanece ‘El Chapo’ bajo un régimen de aislamiento estricto, y planteó como alternativas los centros médicos penitenciarios FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield. Zambada también ha manifestado su deseo de regresar a México para cumplir su condena, aunque esa posibilidad no está contemplada en el acuerdo judicial estadounidense.