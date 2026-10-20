Coahuilense Carlos García revela lo que significó llegar al Mundial de Ciclismo de Montreal

La participación de Carlos García en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de Montreal terminó antes de cruzar la meta, pero el representante de San Pedro de las Colonias encontró en la experiencia una razón para sentirse satisfecho. Competir en la máxima categoría, vestir nuevamente los colores de México y formar parte de una selección que llegó con posibilidades de pelear por el título fueron algunos de los aspectos que marcaron su paso por la justa. El ciclista coahuilense reconoció que la exigencia física de la prueba fue uno de los principales obstáculos, especialmente cuando el pelotón ingresó al circuito y el ritmo aumentó considerablemente. Sin embargo, también enfrentó una dificultad previa al arranque: la incertidumbre sobre su condición para responder al nivel de una competencia internacional de esa magnitud.

“Físicamente, lo más difícil fue cuando entramos al circuito, porque el ritmo se hizo muy duro. Mentalmente, fue antes de arrancar, no sabía cómo estaría nuevamente en un nivel internacional y de alto nivel. Esos nervios del inicio fueron lo más complicado”, explicó. La carrera en ruta élite varonil se disputó sobre un recorrido de aproximadamente 274 kilómetros en Montreal, con un circuito urbano que exigió a los participantes mantener un ritmo elevado durante buena parte de la jornada. García no pudo completar el trayecto, mientras que su compatriota Isaac del Toro finalizó en la quinta posición, resultado que colocó a México entre los protagonistas de la competencia.

Para García, compartir nuevamente un Mundial con Del Toro tuvo un significado especial. Además de coincidir en una cita de máxima categoría, vivió desde dentro la responsabilidad de integrar una selección que tenía en el ciclista mexicano a uno de sus principales aspirantes. “Fue muy bonito volver a estar en un Mundial en la máxima categoría y con Isaac como favorito. También hubo un poco de presión y responsabilidad, porque queríamos que todo saliera casi perfecto, pero fue una experiencia muy bonita y de mucha satisfacción”, señaló. El corredor destacó que ver a un mexicano llegar a una competencia de este nivel con posibilidades de disputar la victoria representó un momento importante para el ciclismo nacional. También fue una forma de dimensionar el camino recorrido desde sus primeros años en el deporte.

ORGULLO POR REPRESENTAR A COAHUILA Aunque compite en escenarios internacionales, García mantiene presente su origen. Representar a Coahuila y, particularmente, a San Pedro de las Colonias, tiene un valor personal que relaciona con las personas que lo han acompañado durante su trayectoria. El ciclista reconoció que procura llevar una vida sencilla, pese al reconocimiento que puede recibir por sus resultados y participaciones. No obstante, al mirar fotografías o recordar experiencias de su carrera, asegura sentir orgullo y agradecimiento por el respaldo que ha recibido.

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“Significa mucho representar a Coahuila, principalmente a San Pedro, que es mi ciudad, y a México. Cuando veo fotos o recuerdo las experiencias que he tenido, me siento muy orgulloso y agradecido con las personas que me apoyaron durante estos años”, comentó. De cara a sus siguientes objetivos, el coahuilense considera que el paso más importante no consiste únicamente en modificar su preparación física, sino en acumular más días de competencia en el extranjero. En su opinión, participar en carreras de mayor nivel y dificultad le permitiría adquirir el ritmo y la experiencia necesarios para afrontar futuros campeonatos mundiales. “Más que la preparación, pienso que necesito volver a correr más tiempo en el extranjero, en carreras de más nivel y con mayor fogueo. También participar en competencias un poco más duras para llegar a los Mundiales con ese ritmo y un poco más de experiencia”, explicó.

DEFINE EL CIERRE DE TEMPORADA Y MIRA AL 2027 Con el Mundial de Montreal, García dio por terminada su temporada competitiva. Durante los próximos meses buscará concretar un buen contrato y negociar las condiciones que le permitan organizar su siguiente etapa deportiva antes de comenzar la preparación para 2027. Por ahora, tiene contemplado competir en el Campeonato Nacional en enero. También buscará opciones para participar en el Mex Tour y en la Clásica de la Independencia, competencias que forman parte de sus planes, aunque su presencia dependerá de las posibilidades que se abran en los próximos meses y del equipo con el que pueda correr.

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El ciclista explicó que buscaría integrarse a la selección mexicana o encontrar una oportunidad con otra escuadra, de acuerdo con las condiciones que se presenten. La intención es sumar carreras y mantenerse en un entorno competitivo que le permita continuar creciendo. Al resumir su experiencia mundialista, García eligió una palabra: satisfacción. La relaciona con el proceso que comenzó cuando realizó sus primeras giras por Europa, alrededor de los 16 años, sin tener certeza de hasta dónde podría llegar un ciclista mexicano en el escenario internacional. Recordó que alcanzar ese nivel era una aspiración compartida, aunque las exigencias y las estadísticas hacían difícil imaginar que pudiera concretarse. Por eso, volver a un Mundial y hacerlo como parte de una selección con posibilidades de ganar significó mucho más que el resultado individual.