MLB da luz verde a tecnología para que catchers envíen señales

“Esto básicamente elimina toda necesidad de crear un sistema de señales para que el catcher las emita”, aseguró Chris Marinak, jefe de operaciones y estrategia de las Grandes Ligas. “Literalmente, uno presiona un botón y envía la señal al lanzador. Y, por lo que hemos visto hasta ahora, ello mejora el ritmo del juego”, añadió.

Por su parte ya algunos equipos probaron el PitchCom system en la pretemporada. En este sentido tanto el manager Tony La Russa, de los Medias Blancas de Chicago como Aaron Boone, de los Yanquis de Nueva York expresaron su agrado de este sistema..

En tanto que Kyle Higashioka, catcher de los Yanquis, usó este nuevo sistema un par de veces durante esta pretemporada. “Hay todavía algunas cosas que debemos resolver, pero quiero decir que el envío de señales es siempre a prueba de fallas. Así que siempre estará ahí cunado lo necesitemos. Simplemente estamos resolviendo ahora todo. Si nos topamos con obstáculos, podemos seguir haciendo las señas. No me preocupa demasiado una posible confusión”, explicó Higashioka. “Me gusta. Al comienzo del juego de hoy hice señas a King porque pensé que tenía la oportunidad para hablar con él sobre esto. Así, comencé a enredarme un poco y decidí simplemente dar las señas normales y eso funcionó bien”, añadió.

