Juego de Leyendas Corona 2026: Monterrey calienta motores rumbo al Mundial con Cafú, Pepe, Layún y Guardado

Monterrey comenzó a calentar el ambiente rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con algo más que discursos y logística. A dos días de la segunda edición del Juego de Leyendas Corona, la sede regiomontana reunió a figuras históricas del futbol mundial, autoridades locales y organizadores para dejar claro que el evento va más allá de un partido de exhibición. En una conferencia de prensa extensa, relajada y cargada de mensajes hacia la afición, Cafú, Pepe, Miguel Layún y Andrés Guardado encabezaron la presentación oficial del encuentro que se disputará este sábado 17 de enero en el Estadio Monterrey. El objetivo, coincidieron, es simple y ambicioso a la vez: reconectar al futbol con su esencia, probar la capacidad organizativa de la sede y comenzar a construir un legado real de cara al Mundial. Alejandro Hütt, Host City Manager Monterrey 2026, destacó que el Juego de Leyendas funciona como un laboratorio previo a la justa mundialista. Desde la coordinación entre autoridades hasta la experiencia del aficionado, cada detalle cuenta. En ese contexto, presentó el llamado Jersey Regio, una camiseta diseñada para unir simbólicamente a las aficiones de Rayados y Tigres, que además será la base de un programa de becas educativas que se anunciará en las próximas semanas.

“El Mundial tiene que dejar algo más que partidos. Queremos que deje oportunidades”, señaló Hütt, al subrayar que la educación será uno de los ejes del legado en Monterrey. El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah, reforzó el mensaje desde el ángulo institucional. Destacó que el municipio se encuentra listo para recibir eventos internacionales, resaltando sus indicadores de seguridad y su infraestructura urbana. Para Farah, este tipo de encuentros colocan a San Pedro y al área metropolitana de Monterrey en el mapa ante una audiencia global que contará por millones durante la Copa del Mundo.

Desde la cancha hacia la pantalla, Miguel Layún explicó que el evento también busca nuevas formas de conectar con la gente. A través de su plataforma digital Livetime, el exseleccionado mexicano transmitirá el partido y todo su entorno con un formato alternativo, más cercano al aficionado, como si se viviera entre amigos. Layún compartió cifras que reflejan el alcance de este tipo de propuestas: en apenas 10 meses, su proyecto alcanzó a más de 73 millones de personas, con 51 partidos transmitidos en vivo y más de 450 millones de visualizaciones de contenido. Andrés Guardado, por su parte, habló desde la nostalgia y la reflexión. Para el capitán histórico del Tri, el Juego de Leyendas recupera una parte del futbol que se ha ido diluyendo con el tiempo: el entretenimiento puro. “Antes veíamos futbol para pasarla bien. Este tipo de partidos nos recuerda eso”, comentó.

Las voces internacionales también tuvieron peso. Cafú, campeón del mundo con Brasil, describió estos encuentros como una herramienta de inclusión social. Habló de visitas a escuelas, de niños que vuelven a creer y de la responsabilidad que tienen las figuras del futbol una vez que dejan la cancha profesional. Pepe, leyenda del futbol portugués, elogió la mentalidad del jugador mexicano y el crecimiento sostenido del futbol nacional en el plano internacional. Más allá del marcador —que quedó en segundo plano—, el consenso fue claro: el Juego de Leyendas no se mide en goles, sino en impacto, memoria y conexión con la gente. Monterrey, mientras tanto, sigue ensayando su papel como anfitrión mundialista.