Posee China el 19% de venta de autos en México

México
/ 15 enero 2026
Reforma
por Reforma

Esta cifra incluye marcas como BYD, Changan, MG y GWM, así como General Motors, Ford y otras occidentales que fabrican autos en la nación asiática que luego exportan a México para su venta.

Los vehículos ligeros “Made in China” representaron en todo el 2025 casi la quinta parte del millón 608 mil 789 que se vendieron en el país.

De acuerdo con un cruce de datos del INEGI y de la Electro Movilidad Asociación (EMA), con información del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT), el año pasado se vendieron en México 306 mil 351 unidades procedentes de China, lo que representó el 19 por ciento del total de las ventas.

Esa cifra incluye marcas chinas como BYD, Changan, MG y GWM, así como General Motors, Ford y otras occidentales que fabrican autos en la nación asiática que luego exportan a México para su venta.

Manuel Montoya, director del CLAUT, dijo que la alta proporción se debe a que es más barato producir en China, lo que pone en desventaja a los eslabones del sector que se producen en el país.

“Las marcas tradicionales que fabrican aquí y también en China tienen la opción de traerse una cuota de vehículos de allá a precios de allá”, dijo,“y por eso tienes una camioneta como la Territory de Ford con un súper precio, y eso anima a la gente a comprar”.

“Por eso se están vendiendo esos vehículos, porque tienen precios muy atractivos y, además, están muy bien hechos”.

“Sin embargo, los automóviles fabricados en China no tienen una sola pieza hecha en México, y nos afecta porque la industria mexicana vive de la producción de los vehículos hechos en Norteamérica”, añadió.

“Realmente nos afecta a nosotros, a Estados Unidos y Canadá.

Por ello, dijo Montoya, los aranceles implementados por México a autopartes y algunos vehículos chinos a partir del 2026 van a proteger a la industria establecida en el país.

