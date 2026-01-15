Posee China el 19% de venta de autos en México

Los vehículos ligeros “Made in China” representaron en todo el 2025 casi la quinta parte del millón 608 mil 789 que se vendieron en el país.

De acuerdo con un cruce de datos del INEGI y de la Electro Movilidad Asociación (EMA), con información del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT), el año pasado se vendieron en México 306 mil 351 unidades procedentes de China, lo que representó el 19 por ciento del total de las ventas.

Esa cifra incluye marcas chinas como BYD, Changan, MG y GWM, así como General Motors, Ford y otras occidentales que fabrican autos en la nación asiática que luego exportan a México para su venta.

Manuel Montoya, director del CLAUT, dijo que la alta proporción se debe a que es más barato producir en China, lo que pone en desventaja a los eslabones del sector que se producen en el país.