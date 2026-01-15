Nuevo León: sospechan desaparición forzada en caso del catedrático colombiano

MONTERREY, NL.- Tras la desaparición en el Aeropuerto Internacional de Monterrey del catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, personal de la universidad IBERO Puebla dijo que todo apunta a una desaparición forzada porque no hay registro ni datos de su presunta detención en la terminal área por una supuesta falta administrativa.

Simón Hernández León, coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la mencionada casa de estudios, se trasladó a Monterrey para una reunión con personal de la Fiscalía General de Justicia del estado para conocer los detalles en la investigación de la desaparición del hombre, de 42 años.

“La primera exigencia es su presentación inmediata y con vida. Lo segundo que nos preocupa es que la falta de información, el que no exista un registro de su detención, que es una obligación legal y de protocolo”, dijo.

El colombiano desapareció desde el pasado 2 de enero. Él arribó a Nuevo León procedente de Bogotá, Colombia y aquí iba a tomar otro vuelo que lo llevaría a la Ciudad de México, pero en el inter fue acusado de una falta administrativa y arrestado por Guardia Nacional y entregado a la policía de Apodaca.

“Él había ido de vacaciones, de fin de año, a Colombia de donde es originario y desafortunadamente, el 31 en un incidente que no es claro es detenido en el Aeropuerto por la Guardia Nacional y puesto a disposición de la policía municipal de Apodaca, quien reporta que lo tuvo en arresto administrativo”, explicó

Escobar Barrios destacó una serie de irregularidades por parte de las autoridades que reportaron su presunta detención.

Agregó que la ausencia de este registro y la falta de información de las autoridades que participaron en los hechos y que no se presenten los elementos de video de su detención, así como de su liberación hacen suponer una desaparición forzada.

“No dudamos que esto sea una situación que se da en este contexto. Él es visto por última vez en el Aeropuerto en interacción con gente de la Guardia Nacional, pero a partir de ahí no se sabe de él”, afirmó.

Estableció que al momento ni la Guardia Nacional ni ninguna otra autoridad involucrada han presentado videos de los sucesos.

“Es muy preocupante que no se haya dado información. Hace un par de días el Instituto Nacional de Migración presentó a la Universidad videos de que él pasa sin contratiempos el filtro migratorio, no así las otras autoridades como la Marina, la Guardia Nacional o la autoridad aeroportuaria, que hasta el día de ayer no había atendido el requerimiento de presentación de videos y también la policía municipal de Apodaca”, expuso.

Por eso mencionó que viajaron aquí para presentar sus exigencias a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR) e incluso ya se presentó un amparo por detención, incomunicación y posible desaparición forzada.

“Quiero puntualizar que ha habido disposición y atención tanto de la Fiscalía Especializada como de la Comisión local de Búsqueda, no necesariamente con la información que esperaríamos y con la celeridad y por eso llamamos a que se redoblen esfuerzos para la búsqueda”, sostuvo.

Hernández indicó que la falta administrativa que alega la Guardia Nacional es la alteración del orden público y brincarse un filtro.

“Pero eso no tiene ninguna corroboración hasta este momento. Es solo lo que la Guardia Nacional ha dicho y nosotros decimos no está esclarecido”, agregó.

Expuso que incluso se pudo haber tratado de un asunto de abuso o discriminación.

“Hay prácticas documentadas en otros Aeropuertos que por ser de origen colombiano se le detenga, se le retenga, se le inquiera y haya alguna práctica abusiva, eso lo tendrá que esclarecer la Guardia Nacional, lo que ellos dicen junto con la policía de Apodaca es la alteración del orden público, pero no hay ningún soporte de video que sustente”, puntualizó.