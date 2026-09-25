México vs Colombia: Rafael Márquez debuta con el Tri y abre una nueva era rumbo al Mundial 2030

La Selección Mexicana vuelve a la cancha este sábado y lo hará abriendo oficialmente un nuevo capítulo. Rafael Márquez dirigirá su primer partido como entrenador del Tri frente a Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, en el arranque del proceso mexicano rumbo al Mundial 2030. El encuentro comenzará a las 7 de la noche. En territorio nacional podrá verse por Canal 5/TUDN y Azteca 7, mientras que en plataformas digitales habrá opciones mediante ViX, Azteca Deportes y Claro Sports Premium. La cobertura arrancará alrededor de las 6:45-6:50 de la tarde. El choque supone además el regreso de México a la actividad después del Mundial 2026. El último encuentro del combinado nacional fue la eliminación 3-2 ante Inglaterra en los Octavos de Final.

Antes, el equipo entonces dirigido por Javier Aguirre había ganado sus tres partidos de Fase de Grupos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, además de superar 2-0 a Ecuador en Dieciseisavos. Márquez, quien trabajó como auxiliar de Aguirre durante el último ciclo, toma ahora el control absoluto. Su primera convocatoria mantuvo buena parte de la columna vertebral mundialista, pero también abrió espacios para jugadores que buscan instalarse en el proyecto, como Armando “Hormiga” González, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Gilberto Mora, además del regreso de Hirving “Chucky” Lozano. De los 30 futbolistas originalmente citados, 17 participaron en la pasada Copa del Mundo.

El nuevo seleccionador ya adelantó qué pretende construir. Márquez aseguró que su intención es que México pueda “proponer, tener el balón, tener llegadas y ser ofensivos”, aunque partiendo de una estructura sólida desde la defensa. Al presentar su primera convocatoria también reconoció la dimensión del reto: “es mucha responsabilidad convocar a seleccionados que sienten el orgullo de ser mexicanos”. Colombia también comienza una renovación Del otro lado estará una Colombia que igualmente disputa su primer partido después del Mundial 2026. El cuadro de Néstor Lorenzo avanzó invicto durante el tiempo reglamentario hasta Octavos: derrotó a Uzbekistán y República Democrática del Congo, empató con Portugal, eliminó a Ghana y terminó fuera ante Suiza después de un 0-0 y una tanda de penales. Lorenzo decidió utilizar esta ventana para iniciar un recambio. Colombia afrontará los próximos amistosos sin históricos como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes cerraron su etapa internacional, mientras que Luis Díaz recibió descanso después de una campaña especialmente cargada de partidos. El estratega calificó este momento como “un recambio que creemos necesario” y reconoció que existe ilusión por observar nuevos talentos.

La nueva jerarquía también comienza a tomar forma: Dávinson Sánchez será el capitán frente a México. Lorenzo destacó su experiencia y actitud de líder para entregarle la cinta en este encuentro. El historial inmediato agrega presión al estreno de Márquez. Colombia ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos ante México, y el antecedente más reciente fue especialmente duro: goleada cafetalera 4-0 en octubre de 2025, con anotaciones de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero. México no vence a Colombia desde septiembre de 2010. Posibles alineaciones del México vs Colombia A falta de que ambos entrenadores confirmen sus onces, México apunta a mantener una estructura reconocible. La formación que se perfila es: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González e Hirving Lozano.

Colombia podría responder con Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Jhon Arias, Gustavo Puerta; Jáminton Campaz, Luis Suárez y Carlos Andrés Gómez. Más allá del carácter amistoso, Baltimore será el primer laboratorio de un proceso que tendrá poco tiempo para acomodarse. México continuará su calendario frente a Perú el 29 de septiembre, Estados Unidos el 3 de octubre y Chile el 6, antes de afrontar compromisos oficiales.

Para Márquez, sin embargo, todo comienza ante Colombia: primer once, primeras decisiones y la primera oportunidad de mostrar qué tanto cambiará el Tri que dejó el Mundial 2026.