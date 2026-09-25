¿Manchester City, expulsado de la Premier League? Reportan culpabilidad en 114 de 115 cargos

El Manchester City enfrenta el momento más delicado de su batalla legal contra la Premier League. Una comisión independiente consideró probados 114 de los 115 cargos originalmente presentados contra el club por presuntas infracciones a las reglas financieras del futbol inglés, una resolución que abre la puerta a sanciones deportivas que podrían llegar hasta una eventual expulsión de la competencia. La información fue adelantada por The Athletic y The Times y recogida por Reuters. Sin embargo, existe una precisión fundamental: hasta ahora la Premier League no ha publicado el fallo completo ni anunciado castigo alguno. El organismo declinó hacer comentarios por tratarse de un procedimiento confidencial, mientras que el City aseguró que el proceso “permanece en curso” y todavía existen elementos importantes por completar.

Por ello, Manchester City no está expulsado, descendido ni ha recibido todavía una deducción de puntos. Esas posibilidades forman parte del abanico de sanciones disponible, pero la pena definitiva deberá conocerse conforme avance el procedimiento. El expediente se remonta a febrero de 2023, cuando la Premier League acusó a los Citizens después de una investigación de varios años. Las infracciones examinaban principalmente la información financiera entregada por el club entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, incluyendo ingresos por patrocinios y costos operativos, además de cuestiones relacionadas con remuneraciones, cumplimiento de normas financieras de UEFA y cooperación con la investigación. La audiencia comenzó el 16 de septiembre de 2024 y terminó el 6 de diciembre del mismo año ante una comisión independiente de tres integrantes. La complejidad y volumen de documentación provocaron que la resolución se extendiera durante casi dos años desde el cierre de las audiencias.

¿Manchester City puede ser expulsado de la Premier League? Sí existe esa posibilidad dentro del reglamento, aunque no significa que vaya a ocurrir. Las facultades disciplinarias contemplan multas, deducciones de puntos, suspensión para disputar partidos, restricciones en el registro de futbolistas, compensaciones económicas y, en el escenario más severo, una recomendación para expulsar al club de la Premier League. No existe una sanción automática que determine cuántos puntos corresponden a cada infracción de este expediente. Una fuerte resta de unidades también tendría consecuencias inmediatas en el terreno deportivo. Manchester City llegó al parón internacional como líder de la Premier League 2026-27 con cinco victorias en cinco jornadas, por lo que cualquier castigo aplicado a la presente campaña podría alterar radicalmente la clasificación. La expulsión representa el escenario más extremo. Antes aparecen alternativas como una multa multimillonaria o una deducción considerable de puntos. La comisión dispone de amplias facultades para establecer un castigo proporcional a las infracciones que finalmente queden firmes.

¿Qué procede ahora con los 115 cargos del Manchester City? El siguiente punto clave será conocer el documento formal y las sanciones derivadas del procedimiento. Después comenzaría prácticamente con certeza otra batalla jurídica. De acuerdo con las reglas explicadas por Sky Sports, tanto Manchester City como la Premier League pueden recurrir una decisión de la comisión dentro de los 14 días posteriores al fallo. El recurso sería estudiado por un nuevo panel de tres integrantes, que tiene facultades para confirmar, modificar o revocar determinaciones anteriores. Los reportes británicos indican que el City prepara una apelación. Esa vía puede prolongar nuevamente el desenlace del caso y también influirá en cuándo entraría en vigor cualquier castigo deportivo. A diferencia de la batalla que el conjunto inglés sostuvo contra UEFA en 2020, este procedimiento de la Premier League no permite llevar posteriormente la apelación al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS/CAS).

Manchester City había negado desde 2023 las acusaciones y sostenía que contaba con evidencia suficiente para respaldar su actuación. Este viernes mantuvo esa postura y evitó dar por cerrado el expediente. Así, el caso que durante años acompañó la etapa más exitosa de los Citizens entra en su capítulo decisivo: 114 cargos habrían sido considerados probados, pero todavía falta conocer qué castigo será impuesto y superar una probable apelación. La amenaza de quedar fuera de la Premier League existe reglamentariamente; por ahora, sigue siendo solamente uno de varios escenarios posibles.