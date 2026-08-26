Leagues Cup: América y Toluca sellan barrida de Liga MX sobre MLS

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    Leagues Cup: América y Toluca sellan barrida de Liga MX sobre MLS
    América, Toluca, León y Monterrey eliminaron a los representantes de la MLS y disputarán unas Semifinales totalmente mexicanas en la Leagues Cup 2026. FOTOS: MEXSPORT

Rodolfo Cota sostuvo a las Águilas con un penal atajado; los Diablos aprovecharon dos expulsiones y sentenciaron en el tiempo agregado

La Liga MX pintó de mexicano el camino al título de la Leagues Cup 2026. Toluca venció 2-0 al Austin FC y América derrotó por idéntico marcador al Columbus Crew este miércoles 26 de agosto: dos golpes que completaron la barrida sobre la MLS y dejaron unas Semifinales con cuatro clubes del futbol nacional.

Diablos y Águilas se unieron a León y Monterrey, vencedores del Real Salt Lake y Chicago Fire. El balance de los Cuartos de Final fue contundente: cuatro triunfos, nueve goles a favor y apenas uno en contra. La MLS se quedó sin representantes en la disputa por la copa.

Toluca castiga a Austin y evita sorpresas

En el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Toluca tuvo que trabajar su clasificación. El equipo de Antonio Mohamed encontró un quiebre al minuto 40, cuando Joseph Rosales fue expulsado, tras revisión del VAR, por una entrada sobre Federico Pereira.

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La ventaja numérica abrió el escenario para los escarlatas. Helinho convirtió de penal al 53 y puso a los Diablos en control del marcador, aunque Austin todavía buscó una reacción. El 1-0 mantuvo abierta la eliminatoria y obligó al conjunto mexicano a sostener la concentración.

La segunda amarilla de Ilie Sánchez dejó al rival con nueve jugadores. Aun así, la tranquilidad definitiva llegó hasta el 90+7, cuando Jorge Díaz Price aprovechó una asistencia de Everardo López para firmar el 2-0. Toluca ya podía mirar hacia León.

América avanza con goles y un Cota decisivo

En el Dignity Health Sports Park de Carson, California, América pegó primero. Raphael Veiga abrió el marcador al minuto 11 con un disparo desde fuera del área. El gol encaminó a las Águilas, pero Columbus respondió y convirtió a Rodolfo Cota en protagonista.

El arquero apareció cuando el partido podía cambiar: detuvo un penal a Brais Méndez antes del descanso y protegió la ventaja azulcrema. Brian Rodríguez completó el castigo en el tiempo añadido de la primera mitad, con el segundo tanto de la noche.

Con el 2-0, el conjunto de Guillermo Almada administró el complemento y buscó espacios al contragolpe. Columbus insistió sin encontrar premio; América sostuvo el cero y cerró la puerta al último sobreviviente de la MLS.

¿Cómo quedan las Semifinales de Leagues Cup?

Toluca enfrentará a León y América se medirá con Monterrey. Por primera vez desde la ampliación del torneo en 2023, las cuatro plazas de Semifinales pertenecen a la Liga MX. El título tendrá dueño mexicano: sólo falta conocer qué equipo convertirá esta barrida colectiva en su propia celebración.

Las Semifinales están programadas para el 1 y 2 de septiembre; la Final será el día 6. La fecha de cada cruce y los estadios seguían pendientes de confirmación al cierre de esta edición.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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