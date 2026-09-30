Phillies sobreviven a Braves: remontan en extra innings y fuerzan el Juego 3 del Comodín

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    Phillies sobreviven a Braves: remontan en extra innings y fuerzan el Juego 3 del Comodín
    Alec Bohm apareció en la décima entrada con el jonrón que dio vida a los Phillies y mandó la Serie de Comodín ante Braves a un definitivo tercer juego. FOTO: AP

Filadelfia reaccionó cuando estaba contra las cuerdas y dejó la serie 1-1; este jueves, en Atlanta, uno de los dos equipos terminará su temporada

Los Phillies de Filadelfia se negaron a despedirse de la temporada. Con una remontada de poder y un jonrón decisivo de Alec Bohm en extra innings, Filadelfia venció 4-3 a los Braves de Atlanta este miércoles en Truist Park y empató 1-1 la Serie de Comodín de la Liga Nacional, por lo que todo se definirá este jueves.

Atlanta estuvo cerca de liquidar la eliminatoria. Los Braves tomaron ventaja 3-1 y llegaron con el control del encuentro a la octava entrada, después de una sólida apertura de Tyler Mahle, quien trabajó siete episodios y permitió apenas una carrera.

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Sin embargo, la ofensiva de los Phillies reaccionó en el momento más urgente. Kyle Schwarber y Bryce Harper conectaron cuadrangulares consecutivos en la octava para igualar 3-3 la pizarra. Para Harper, el batazo también significó una revancha inmediata después de un error defensivo que había contribuido a la ventaja de Atlanta.

El duelo se extendió hasta la décima entrada y ahí apareció Bohm. Con dos outs, castigó al novato Didier Fuentes con un jonrón solitario por el jardín derecho que puso a Filadelfia arriba 4-3. Fue su primer cuadrangular de Postemporada desde 2023 y terminó siendo el batazo que mantuvo viva la campaña de los Phillies.

Andrew Painter completó la misión desde el montículo. El novato lanzó tres entradas sin permitir carrera en su debut de Playoffs, resistió la presión de Atlanta y selló el triunfo cuando los Braves todavía amenazaban. Los locales dejaron 11 corredores en base, una cifra que terminó pesando en un juego decidido por mínimos detalles.

La serie había comenzado el martes con triunfo de Atlanta por 5-3, impulsado por un jonrón de tres carreras de Austin Riley en la octava entrada. Ahora, con un triunfo por bando, Phillies y Braves disputarán un tercer y definitivo encuentro en Truist Park.

El Juego 3 está programado para este jueves a las 12 de la tarde. Zack Wheeler apunta como la alternativa de Filadelfia para subir al montículo, mientras Grant Holmes es el probable abridor de Atlanta. El ganador avanzará a la Serie Divisional de la Liga Nacional para enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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