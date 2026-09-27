¡Playoffs MLB 2026 completos! Phillies y Astros toman los últimos boletos; horarios y dónde ver en México

Los Playoffs de la MLB 2026 ya tienen a sus 12 invitados. Phillies de Filadelfia y Astros de Houston se quedaron este domingo con los últimos lugares disponibles y terminaron de acomodar un cuadro de Postemporada que comenzará el martes 29 con cuatro Series de Comodines. El boleto de Phillies llegó con suspenso. Después de perder cuatro encuentros consecutivos y permitir que Diamondbacks de Arizona amenazara con completar una remontada histórica, Filadelfia respondió cuando ya no tenía margen de error: derrotó 7-3 a Rays de Tampa Bay en Citizens Bank Park y cerró con marca de 88-74 para apoderarse del sexto sembrado de la Liga Nacional. La campaña de Phillies había comenzado con un 9-19 que provocó la salida del mánager Rob Thomson, pero el equipo reaccionó bajo el mando de Don Mattingly.

La rotación encabezada por Zack Wheeler, Cristopher Sánchez y Jesús Luzardo, además de una ofensiva con Bryce Harper, Kyle Schwarber y Trea Turner, permitió a Filadelfia recuperarse y mantenerse con vida hasta el último día. El otro boleto tuvo un desenlace todavía más peculiar. Astros de Houston aseguró la División Oeste de la Liga Americana luego de que Rangers de Texas terminó 80-82. Houston poseía el criterio de desempate al haber ganado 9-4 la serie particular, por lo que aseguró el tercer sembrado aun con marca de 80-81. Hicieron su parte con autoridad al blanquear 9-0 a Athletics. Houston construyó la victoria con un ataque de cuatro carreras en la tercera entrada y amplió la ventaja con el jonrón 29 de Christian Walker, además de producir en cinco innings distintos. Al mismo tiempo, Rangers cayó 6-4 ante Twins de Minnesota en Target Field. Texas intentó reaccionar con cuadrangulares de Danny Jansen, Elias Díaz y Corey Seager, este último de dos carreras en la novena, pero Minnesota sostuvo la ventaja que había construido con Josh Bell y Royce Lewis. De esta manera, Astros de Houston protagoniza una anomalía histórica: conquistó su división sin alcanzar siquiera el porcentaje de .500 en una temporada completa.

La irregularidad del Oeste contrastó con las campañas de Rays de Tampa Bay y Guardians de Cleveland, que obtuvieron descanso directo en la primera ronda de la Liga Americana. Así quedan las Series de Comodines de MLB 2026, al mejor de tres partidos Phillies de Filadelfia vs Braves de Atlanta: martes 29 y miércoles 30 de septiembre, 12:00 p.m.; Juego 3, de ser necesario, jueves 1 de octubre. Atlanta será local. White Sox de Chicago vs Astros de Houston: martes y miércoles, 3:00 p.m.; posible Juego 3 el jueves. Todos en Houston. Red Sox de Boston vs Yankees de Nueva York: martes y miércoles, 6:00 p.m.; posible Juego 3 el jueves en el Yankee Stadium. Cubs de Chicago vs Padres de San Diego: martes y miércoles, 8:00 p.m.; posible Juego 3 el jueves en San Diego. La programación del jueves podría ajustarse dependiendo de qué series necesiten un tercer encuentro. Los cuatro equipos restantes esperan directamente en las Series Divisionales. Rays de Tampa Bay, campeón del Este y primer sembrado de la Americana, enfrentará al ganador entre Yankees de Nueva York y Red Sox de Boston; Guardians de Cleveland, campeón de la Central, recibirá al vencedor de Astros de Houston contra White Sox de Chicago. En la Liga Nacional, Brewers de Milwaukee terminó con el mejor registro de MLB y tendrá como rival al vencedor de Padres de San Diego contra Cubs de Chicago.

Dodgers de Los Ángeles, segundo sembrado, chocará con quien sobreviva entre Braves de Atlanta y Phillies de Filadelfia. Las Series Divisionales comenzarán el sábado 3 de octubre.

En cuanto a la transmisión en México, Fox, TUDN y Vix se encargarán de transmitir la fase final de las Grandes Ligas. La Postemporada continuará con las Series Divisionales a partir del 3 de octubre, las Series de Campeonato desde el 11 y 12 de octubre, mientras que la Serie Mundial 2026 arrancará el viernes 23 de octubre y podría extenderse hasta un eventual Juego 7 el sábado 31.