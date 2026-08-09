Algodoneros vencen 8-2 a Toros y empatan la serie de Playoffs

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    Algodoneros vencen 8-2 a Toros y empatan la serie de Playoffs
    Los Algodoneros regresarán al Estadio de la Revolución con la serie empatada 1-1 ante los Toros. FOTO: ALGODONEROS DE UNIÓN LAGUNA

Los Algodoneros del Unión Laguna respondieron tras perder el primer juego, vencieron 8-2 a los Toros de Tijuana y regresan a casa con la serie de playoffs igualada 1-1

Los Algodoneros del Unión Laguna reaccionaron después de perder el primer juego de la serie y derrotaron 8-2 a los Toros de Tijuana este domingo, con una ofensiva que tomó ventaja desde temprano y permitió al conjunto lagunero regresar a casa con la serie de playoffs empatada 1-1.

Unión Laguna comenzó a construir su victoria desde la primera entrada. Julian Escobedo abrió el encuentro con un sencillo y avanzó hasta tercera base con otro imparable de Nicholas Torres. Después, Isan Díaz produjo la primera carrera con un elevado de sacrificio al jardín derecho, suficiente para que Escobedo llegara al plato.

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La ofensiva lagunera volvió a responder en el tercer episodio. Escobedo conectó un doblete y posteriormente anotó con un elevado de sacrificio de Albert Lara. La segunda carrera puso a los Algodoneros con ventaja de 2-0.

Tijuana tuvo oportunidades para meterse al partido, pero el pitcheo visitante logró contener los ataques durante las primeras entradas. Eddy Demurias trabajó como abridor de Unión Laguna y dejó el encuentro después de cinco entradas, mientras que Austin Pope ingresó en su relevo.

El golpe más importante de los Algodoneros llegó en la quinta entrada. Isan Díaz conectó un sencillo y, posteriormente, Je’Von Ward desapareció la pelota por el jardín derecho con un cuadrangular de dos carreras. La ventaja aumentó a 4-0 y obligó a los Toros a buscar una respuesta inmediata.

En el mismo episodio, Yadir Drake recibió pasaporte, pero la ofensiva lagunera continuó presionando. La pizarra ya favorecía 6-0 a Unión Laguna cuando el conjunto visitante amplió todavía más la diferencia.

Eguy Rosario agregó otro cuadrangular en la sexta entrada, esta vez solitario entre los jardines izquierdo y central. Con esa conexión, Algodoneros llegó a siete carreras.

Tijuana finalmente pudo descontar en la parte baja del sexto capítulo. Gilberto Celestino abrió con sencillo y Hernán Pérez agregó otro imparable. Después, Phillip Evans conectó un doblete que permitió anotar a Celestino y Pérez, colocando el marcador 7-2.

La reacción fronteriza, sin embargo, no fue suficiente. Unión Laguna respondió con una carrera más y mantuvo bajo control los últimos episodios.

Con el triunfo, los Algodoneros evitaron regresar a casa con una desventaja de 0-2 y ahora tienen la serie igualada. La ofensiva fue encabezada por los cuadrangulares de Je’Von Ward y Eguy Rosario, además de una actuación colectiva que permitió a los laguneros producir ocho carreras.

La serie se trasladará ahora al Estadio de la Revolución, donde Unión Laguna buscará aprovechar la localía para tomar ventaja en la primera ronda de los playoffs.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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