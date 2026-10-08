¡Remontada de película! Guardians vencen 9-5 a White Sox y obligan al Juego 5 de la Serie Divisional

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    ¡Remontada de película! Guardians vencen 9-5 a White Sox y obligan al Juego 5 de la Serie Divisional
    José Ramírez conectó un cuadrangular de dos carreras y encabezó la reacción de los Guardians, que vencieron 9-5 a los White Sox y forzaron el quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. FOTO: AP

Cleveland anotó seis carreras en la sexta entrada y rescató una eliminatoria que parecía perdida; el boleto a la Serie de Campeonato se definirá el sábado.

Los Guardians de Cleveland pasaron de estar contra la pared a tener su destino nuevamente en sus manos.

Con seis carreras en la sexta entrada, derrotaron 9-5 a los White Sox de Chicago hoy y empataron 2-2 la Serie Divisional de la Liga Americana en los Playoffs de la MLB 2026.

El equipo dirigido por Stephen Vogt consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Rate Field y obligó a disputar un quinto partido, programado para el sábado 10 de octubre en el Progressive Field. El ganador avanzará a la Serie de Campeonato, donde esperan los Rays de Tampa Bay.

Cleveland llegaba con la presión al máximo. Tras perder los primeros dos enfrentamientos, necesitaba otra victoria como visitante para evitar que Chicago celebrara ante su público.

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Los White Sox tomaron ventaja de 2-0 en la tercera entrada, gracias a un pasaporte con las bases llenas a Munetaka Murakami y un elevado de sacrificio de Sam Antonacci.

La respuesta de los Guardians apareció en el quinto episodio. Patrick Bailey, utilizado como bateador emergente, conectó un jonrón solitario frente a Erick Fedde para recortar la diferencia. Poco después, José Ramírez sacudió un cuadrangular de dos carreras ante Jordan Hicks y colocó a Cleveland adelante 3-2.

El batazo de Ramírez tuvo un ingrediente especial: castigó un lanzamiento de 99.9 millas por hora, el más rápido que ha convertido en jonrón durante su carrera.

El dominicano volvió a aparecer en un momento decisivo, luego de protagonizar también la victoria por 9-3 del miércoles.

Chicago reaccionó en el cierre del quinto inning y recuperó la delantera 4-3. Chase Meidroth anotó tras un pelotazo a Antonacci con las bases llenas y Brenton Doyle agregó otra rayita mediante un elevado de sacrificio.

La afición local volvió a ilusionarse con cerrar la serie, pero faltaba la respuesta visitante.

La sexta entrada cambió todo. Travis Bazzana pegó un doble productor que igualó la pizarra 4-4; enseguida, Bailey conectó un sencillo remolcador ante Grant Taylor para devolverle la ventaja a Cleveland.

Los Guardians mantuvieron la presión, Jo Adell impulsó dos más con un imparable y el ataque terminó con seis carreras para colocar la pizarra 9-4.

El relevo de Chicago, una de sus mayores fortalezas durante la postemporada, no consiguió contener el despertar ofensivo visitante.

Anthony Kay cargó con la derrota y Erik Sabrowski se apuntó la victoria. Cleveland terminó con 10 imparables, frente a ocho de los White Sox.

Los locales agregaron una carrera en la novena, pero la diferencia resultó demasiado amplia para completar una remontada.

Así concluyó una jornada en la que Cleveland sobrevivió por segunda ocasión consecutiva a un partido de eliminación, después de comenzar la serie con dos derrotas.

Para los White Sox, el tropiezo representa otra oportunidad perdida de sellar su clasificación en casa, algo que no consiguen en una serie de postemporada desde 1906.

Ahora deberán viajar a Ohio y buscar su primera aparición en la Serie de Campeonato desde 2005, año en que conquistaron la Serie Mundial. Mañana se definirá al rival de Tampa Bay: Cleveland buscará completar una remontada.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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