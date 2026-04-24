MLB Mexico City Series 2026: Horarios, dónde ver y todo sobre Diamondbacks vs Padres en CDMX

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Béisbol
/ 24 abril 2026
    MLB Mexico City Series 2026: Horarios, dónde ver y todo sobre Diamondbacks vs Padres en CDMX
    Fernando Tatis Jr. será uno de los principales atractivos de los Padres de San Diego en la Mexico City Series 2026, donde su poder, velocidad y carisma prometen encender al público mexicano en el Estadio Alfredo Harp Helú. FOTO: REUTERS

Las Grandes Ligas reunirán a Arizona y San Diego en el Estadio Alfredo Harp Helú, con dos juegos de temporada regular en el país

La Major League Baseball vuelve a la Ciudad de México con una de sus apuestas internacionales más importantes del calendario 2026: la Mexico City Series, que enfrentará a los Diamondbacks de Arizona y a los Padres de San Diego este sábado 25 y domingo 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México.

La serie forma parte del MLB World Tour y contempla dos juegos oficiales de temporada regular. Ambos encuentros cuentan como juegos de local para los Diamondbacks de Arizona, que recibirán a unos Padres de San Diego con historial reciente en la capital mexicana.

Horarios y dónde ver en México la Mexico City Series 2026

El primer juego entre Padres de San Diego y Diamondbacks de Arizona está programado para este sábado 25 de abril, con horario oficial de 4 de la tarde, mientras que el segundo duelo se jugará el domingo 26 de abril, a las 2 de la tarde en el Estadio Alfredo Harp Helú.

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Para los aficionados que seguirán la serie por televisión o streaming en México, el primer partido será transmitido por FOX y FOX One, mientras que el juego del domingo irá por ESPN y Disney+, de acuerdo con la programación reportada para el mercado mexicano.

Una serie con sabor a poder ofensivo en la altura de la CDMX

La expectativa no solo pasa por el regreso de MLB a México, sino por el tipo de espectáculo que puede generar la altura de la capital. Los juegos se disputarán a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, una condición que suele favorecer batazos largos y marcadores abiertos.

En la serie de 2023, los Padres de San Diego derrotaron 16-11 a los Giants de San Francisco en un juego que tuvo 11 cuadrangulares.

Ese antecedente convierte al Estadio Alfredo Harp Helú en un escenario atractivo para una serie divisional entre dos equipos del Oeste de la Liga Nacional.

Los Padres llegan como una franquicia con fuerte conexión con la afición mexicana y fronteriza, mientras que los Diamondbacks disputarán su primera serie de temporada regular en la Ciudad de México como parte de una expansión internacional que MLB mantiene como prioridad.

México se consolida como plaza clave para Grandes Ligas

La Mexico City Series 2026 marcará la tercera visita de temporada regular de MLB a la capital mexicana, después de la serie de 2023 entre Padres y Giants, y la de 2024 entre Astros de Houston y Rockies de Colorado.

Para Grandes Ligas, México se mantiene como un mercado estratégico por su afición, tradición beisbolera y cercanía con varias franquicias del sur de Estados Unidos.

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El regreso de Padres y la presencia de Arizona apuntan a un fin de semana de alto voltaje para los aficionados mexicanos, que tendrán nuevamente beisbol de Grandes Ligas en uno de los estadios más importantes del país

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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