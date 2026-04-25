Red Sox despiden a Alex Cora: Las claves detrás del crítico inicio de Boston en la MLB 2026

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Béisbol
/ 25 abril 2026
    Red Sox despiden a Alex Cora: Las claves detrás del crítico inicio de Boston en la MLB 2026
    Alex Cora fue despedido como manager de los Red Sox de Boston tras un inicio de 10-17 en la Temporada 2026 de la MLB. FOTO: AP

Las Medias Rojas cortaron a Cora y a parte de su cuerpo técnico luego de arrancar la temporada con marca de 10-17 y ubicarse en el fondo de la Liga Americana

Los Red Sox de Boston tomaron una de las decisiones más fuertes del arranque de la Temporada 2026 de la MLB al despedir a Alex Cora como manager, luego de un inicio irregular que dejó al equipo con récord de 10-17 y en el último lugar de la División Este de la Liga Americana.

La salida fue reportada este sábado y confirmada por diferentes medios, incluido MLB.com, que señaló que la organización decidió separarse del dirigente puertorriqueño y de varios integrantes de su staff.

La medida no llegó sola. Junto con Cora también fueron cesados Peter Fatse, coach de bateo; Kyle Hudson, coach de tercera base; Ramón Vázquez, coach de banca; Dillon Lawson, asistente de bateo, y Joe Cronin, encargado de estrategia ofensiva en Grandes Ligas.

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Además, Jason Varitek, figura histórica de la franquicia y parte del grupo de planificación de juego, será reubicado dentro de la organización, de acuerdo con reportes locales y nacionales.

El despido marca el final de una etapa de alto contraste para Cora en Boston. El boricua fue el manager que guió a los Red Sox a conquistar la Serie Mundial de 2018, una de las campañas más dominantes en la historia reciente de la franquicia.

Sin embargo, los resultados posteriores no sostuvieron el mismo nivel y el arranque de 2026 terminó por acelerar una limpia profunda dentro del dugout.

Aunque Boston venía de una contundente victoria de 17-1 sobre los Orioles de Baltimore, la directiva decidió que el problema iba más allá de un resultado aislado.

El equipo no logró encontrar regularidad en pitcheo ni ofensiva durante las primeras semanas de campaña, un escenario que incrementó la presión sobre Cora y su cuerpo técnico.

De manera interina, los Red Sox de Boston ascenderán a Chad Tracy, manager de Triple-A en Worcester, para tomar el control del equipo mientras la organización define el rumbo del proyecto.

Su llegada apunta a una transición inmediata, con la intención de reordenar a un plantel que llegó a la temporada con expectativas más altas, pero que rápidamente quedó rezagado en la pelea divisional.

La salida de Cora también representa el primer despido importante de un manager en la campaña 2026 de Grandes Ligas, una señal de que la paciencia se agotó temprano en Boston.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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