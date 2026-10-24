Saltillense Fabricio Macías arranca encendido con Tomateros de Culiacán

Fabricio Macías comenzó la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) con el bate encendido. El jardinero saltillense, quien regresará con los Saraperos de Saltillo para la próxima campaña de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), tuvo una participación importante en la victoria de los Tomateros de Culiacán por 6-3 frente a los Algodoneros de Guasave. El encuentro, disputado en el estadio Juan Ley Fong, tuvo a Macías como uno de los protagonistas de la ofensiva guinda, que tomó una ventaja de seis carreras durante los dos primeros episodios y consiguió mantenerla hasta el final, pese al intento de reacción de sus rivales.

El pelotero coahuilense aportó desde la primera entrada, cuando conectó un sencillo al jardín derecho que permitió a JP Martínez y Luis Verdugo llegar a la registradora. El batazo ayudó a que Culiacán tomara el control del marcador desde el comienzo del partido.

La contribución de Macías continuó en el segundo capítulo, cuando volvió a producir una carrera para la novena sinaloense. Con este aporte, el saltillense cerró su participación ofensiva con tres carreras impulsadas y dos imparables, de acuerdo con el reporte de su actuación en el encuentro. Su desempeño también se refleja en sus números de inicio de campaña. Después de nueve juegos, Macías suma 12 imparables y nueve carreras producidas, con un promedio de bateo de .343, cifras que lo colocan entre los elementos a seguir dentro de la ofensiva de Tomateros. El buen comienzo cobra relevancia para la afición de Saltillo, pues el jardinero forma parte de los Saraperos y tiene previsto regresar con el equipo para la siguiente temporada de la LMB. Su actividad en el circuito invernal representa una oportunidad para mantener el ritmo de competencia y llegar con continuidad al próximo calendario del beisbol mexicano.

FERNANDO VILLEGAS TAMBIÉN APORTA Otro saltillense que participó en el triunfo fue Fernando Villegas, también jugador de Saraperos y parte de la plantilla de Tomateros para la campaña invernal. Villegas colaboró en el ataque inicial de Culiacán con un doblete productor durante la primera entrada, batazo que permitió ampliar la ventaja de los locales y respaldó el rally de tres anotaciones con el que comenzaron el encuentro. La presencia de ambos peloteros originarios de Saltillo en la ofensiva guinda añade un ingrediente local a la actividad de la LMP. Mientras Macías destacó por sus imparables y carreras impulsadas, Villegas también tuvo participación directa en la fabricación de carreras. Tomateros amplió su ventaja en el segundo episodio con otras tres anotaciones, para colocar la pizarra 6-0. Guasave reaccionó hasta la quinta entrada con un ataque de tres carreras, pero el relevo de Culiacán evitó que la diferencia desapareciera.

Edgar Arredondo se llevó la victoria después de trabajar dos entradas sin permitir carreras y recetar cuatro ponches, mientras que Seth Shuman consiguió el salvamento. Christian López cargó con la derrota por Algodoneros. Con el triunfo, Tomateros tomó la delantera en la serie y los dos saltillenses continuaron su participación en una temporada que les permite mantenerse activos antes de volver a vestir el uniforme de Saraperos. Para Macías, en particular, el arranque ofrece una primera muestra de su aporte ofensivo en el circuito invernal.