Ojo de Agua cae 7-0 ante Veracruz y disputará el tercer lugar de la MLB Cup México 2026

La marcha invicta de la Liga Sur Ojo de Agua de Saltillo terminó en las Semifinales de la MLB Cup México 2026. El representativo de Coahuila cayó 7-0 ante la Liga Infantil y Juvenil de Veracruz y quedó fuera de la disputa por el campeonato, aunque todavía tendrá una oportunidad de subir al podio cuando enfrente a Aguascalientes por el tercer lugar. La novena veracruzana marcó diferencias con el bate: conectó 12 imparables, frente a solamente dos de los saltillenses. Ojo de Agua también registró un error defensivo en una tarde en la que no consiguió fabricar carreras.

La diferencia ofensiva se reflejó en la pizarra y frenó el recorrido del conjunto coahuilense, que había superado cada uno de sus compromisos anteriores. El resultado tuvo un significado especial porque ambos equipos ya se habían enfrentado durante la primera fase. Entonces, Ojo de Agua se impuso 4-2 a Veracruz, pero esta vez la historia fue distinta: los veracruzanos encontraron la fórmula para neutralizar a la ofensiva de Saltillo y aseguraron su boleto al encuentro por el título.

Antes del tropiezo, la representación saltillense había construido una campaña destacada. En su recorrido también derrotó 6-2 a la Liga Navojoa, superó 5-0 a la Liga DRABB de Puebla en Octavos de Final y obtuvo un apretado triunfo 2-1 contra la Liga Kino de Sonora en Cuartos de Final, un duelo que se decidió por una sola carrera. Ahora, el equipo de Saltillo deberá cambiar de objetivo en la última jornada del torneo. Su siguiente rival será la Liga Pequeña Ferrocarrilera de Aguascalientes, que perdió 1-0 ante la Liga Municipal de Ahome, de Sinaloa, en la otra semifinal. El encuentro por el tercer puesto permitirá a Ojo de Agua despedirse de San Luis Potosí con un lugar entre los tres mejores participantes. La segunda semifinal también fue un enfrentamiento de márgenes mínimos. Ahome consiguió la única carrera del partido y avanzó a la Final con cuatro hits, mientras que Ferrocarrilera registró dos imparables. El resultado dejó a los sinaloenses frente a Veracruz en la pelea por el campeonato y a los hidrocálidos como adversarios de los coahuilenses. La Final de la MLB Cup México 2026 se disputará este sábado 24 de octubre en el Potosí Béisbol Park, ubicado dentro del Parque Tangamanga I. El certamen reunió a 24 equipos, incluido un representativo de Brasil, y a más de 400 participantes, en una competencia para peloteros infantiles de 11 y 12 años.

Aunque la derrota impidió a Ojo de Agua disputar el campeonato, su presencia entre los cuatro semifinalistas mantiene a Saltillo en la definición de uno de los torneos infantiles más importantes del país. El reto inmediato será recuperarse del revés ante Veracruz, responder frente a Aguascalientes y cerrar su participación con otra victoria.