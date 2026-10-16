Saraperos sacude su roster para 2027: llegan dos relevistas y salen Guillorme y Colás

Los Saraperos de Saltillo iniciaron ajustes rumbo a la temporada 2027 de la LMB. La novena coahuilense anunció la llegada de los relevistas Eli Villalobos y Samuel Alvarado, procedentes de Dorados de Chihuahua, en un cambio que implica dos salidas. A cambio de los nuevos brazos, Chihuahua recibe al infielder Luis Guillorme y al jardinero Oscar Colás. Con esta operación, la directiva saltillense apuesta por fortalecer el bullpen, aunque para ello se desprende de dos elementos de su plantel durante 2026.

Uno de los refuerzos es Eli Villalobos, lanzador derecho nacido en La Habana, Cuba, el 26 de junio de 1997. Debutó en Grandes Ligas con los Marlins de Miami en 2024, antes de incorporarse al beisbol mexicano con Dorados en 2025. En aquella temporada de la LMB, el pitcher cubano terminó con récord de una victoria y una derrota, efectividad de 3.40 y WHIP de 1.36 en 39.2 entradas. Para 2026 vistió el uniforme de los Chihuahuas de El Paso, sucursal Triple A de los Padres de San Diego, y acumuló marca de 2-1, con WHIP de 1.27 en 12 apariciones. El segundo refuerzo, Samuel Alvarado, es un relevista derecho mexicano nacido el 30 de junio de 1994 en Edinburg. Su experiencia en la LMB comenzó con Pericos de Puebla, equipo en el que jugó de 2022 a 2025 y con el que conquistó el campeonato de 2023.

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Alvarado también jugó para Dorados de Chihuahua en 2025 y 2026. En esta última campaña participó en 19 encuentros, lanzó 15.1 entradas y concluyó sin victorias ni derrotas, números que ahora acompañan su incorporación al equipo de Saltillo. Ambos pitchers son derechos, pero sus trayectorias son distintas: uno pasó por MLB y el otro fue campeón con Puebla. El club agradeció públicamente a Guillorme y Colás por su entrega durante su estancia en el club. El intercambio representa una decisión de fondo en la construcción del plantel: sacrificar opciones de campo y bateo para sumar alternativas en las entradas finales, de cara al próximo calendario.