Cristiano Ronaldo y Messi siguen dominando el negocio, ¿quiénes son los futbolistas mejor pagados del mundo?

Las cifras corresponden a estimaciones para la temporada 2026-2027, con una consideración especial para Messi, quien juega en la MLS, cuyo calendario es distinto al de las principales ligas europeas. Los montos se calculan antes de impuestos y comisiones de representantes.

De acuerdo con el ranking publicado por Forbes el 17 de octubre, Cristiano Ronaldo ocupa el primer lugar con 300 millones de dólares , seguido por Messi, con 145 millones. Kylian Mbappé completa el podio con 100 millones, en una clasificación que combina salarios, bonos, patrocinios, negocios y otros ingresos comerciales.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen jugando en otra liga, al menos cuando se trata de dinero. Los dos históricos rivales encabezan la clasificación de los futbolistas mejor pagados del mundo en 2026 , con ingresos estimados que juntos alcanzan los 445 millones de dólares , casi la mitad de los 942 millones que se espera que generen los diez primeros de la lista.

CRISTIANO RONALDO, EL REY DEL DINERO

El portugués mantiene una ventaja enorme sobre el resto de las estrellas. A sus 41 años, el delantero del Al Nassr tiene proyectados 250 millones de dólares por su actividad dentro de la cancha y otros 50 millones por patrocinios, inversiones y negocios.

Su marca CR7, que abarca productos de moda, fragancias y hoteles, forma parte de una estructura comercial que le permite generar ingresos extraordinarios incluso en la etapa final de su carrera.

Ronaldo no solamente lidera la clasificación de este año: también se convirtió en el primer deportista en activo que supera los 2 mil millones de dólares en ingresos brutos acumulados durante su carrera, de acuerdo con Forbes.

Lionel Messi ocupa el segundo puesto, aunque a una distancia considerable. El argentino tiene ingresos estimados en 145 millones de dólares: 70 millones por su actividad futbolística con el Inter Miami y 75 millones por acuerdos comerciales y otros negocios.

La diferencia entre ambos asciende a 155 millones de dólares anuales. El portugués gana más del doble que su histórico rival, una muestra del enorme valor económico que conserva su contrato en Arabia Saudita.

La tercera posición pertenece a Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, con 100 millones de dólares estimados. El francés continúa entre los principales referentes comerciales del futbol y se mantiene como uno de los candidatos a ocupar el lugar de Ronaldo y Messi en la cima del negocio.

Erling Haaland aparece en cuarto lugar con 85 millones de dólares. El delantero del Manchester City ha consolidado su reputación como uno de los goleadores más productivos del futbol europeo y forma parte de la nueva generación que aspira a dominar tanto las canchas como el mercado publicitario.

Vinícius Júnior, también del Real Madrid, ocupa la quinta posición con 76 millones de dólares. El brasileño confirma el peso económico del conjunto madrileño, que cuenta con tres representantes entre los diez jugadores mejor pagados del planeta.

La lista también incluye a Jude Bellingham, quien aparece en el octavo lugar con 45 millones. De esta manera, Mbappé, Vinícius y Bellingham convierten al Real Madrid en uno de los clubes con mayor presencia en la clasificación.

LAMINE YAMAL, EL FENÓMENO QUE YA FACTURA 55 MILLONES

Con apenas 19 años, Lamine Yamal ya se encuentra entre los futbolistas que más dinero generan en el mundo. La figura del Barcelona ocupa el sexto lugar con 55 millones de dólares, una cifra que representa un crecimiento importante respecto de los 43 millones estimados en la clasificación anterior.

De ese total, alrededor de 35 millones corresponden a sus ingresos dentro de la cancha y 20 millones a patrocinios y actividades comerciales.

Su atractivo para las marcas crece al mismo ritmo que su importancia deportiva. Entre sus acuerdos destaca un contrato de cinco años con American Eagle, además de colaboraciones con empresas internacionales como Coca-Cola y McDonald’s.

Yamal supera económicamente a futbolistas de amplia trayectoria y se encuentra a solo un millón de dólares de Sadio Mané, quien ocupa el séptimo puesto con 54 millones.

El español todavía está lejos de las cifras de Ronaldo y Messi, pero su edad y su creciente popularidad lo colocan como uno de los candidatos a convertirse en una de las grandes figuras comerciales del futbol durante la próxima década.

LOS DIEZ FUTBOLISTAS QUE MEJOR GANAN

Esta es la clasificación de Forbes para 2026-2027, con sus ingresos anuales estimados:

Cristiano Ronaldo — 300 millones de dólares. Al Nassr.

Lionel Messi — 145 millones de dólares. Inter Miami.

Kylian Mbappé — 100 millones de dólares. Real Madrid.

Erling Haaland — 85 millones de dólares. Manchester City.

Vinícius Júnior — 76 millones de dólares. Real Madrid.

Lamine Yamal — 55 millones de dólares. Barcelona.

Sadio Mané — 54 millones de dólares. Al Nassr.

Jude Bellingham — 45 millones de dólares. Real Madrid.

Harry Kane — 42 millones de dólares. Bayern Múnich.

Mohamed Salah — 40 millones de dólares. Trabzonspor.

En conjunto, los diez jugadores tienen ingresos proyectados por 942 millones de dólares. Ronaldo y Messi concentran casi la mitad de esa cantidad, mientras que el Real Madrid aporta tres representantes y el Barcelona coloca a su joven estrella entre los seis primeros.

HARRY KANE, GOLES Y MILLONES EN EL BAYERN

Harry Kane aparece en el noveno lugar con 42 millones de dólares, en su primera inclusión en el top 10 de Forbes desde 2023. El delantero inglés percibe aproximadamente 29 millones por su actividad con el Bayern Múnich y otros 13 millones por negocios y patrocinios.

Su posición económica contrasta con el protagonismo que ha adquirido en el terreno de juego. Según los reportes sobre su última temporada, Kane marcó 61 goles en 51 partidos, cifras que fortalecieron su candidatura a los principales reconocimientos individuales.

El inglés se encuentra por debajo de Bellingham, quien genera tres millones de dólares más al año, y de Yamal, que lo supera por 13 millones.

La diferencia demuestra que el rendimiento deportivo y los ingresos no siempre avanzan al mismo ritmo. Kane puede aspirar a los premios más importantes gracias a sus goles, mientras que otros futbolistas obtienen mayores ganancias por contratos comerciales y el valor de sus marcas personales.

EL FUTBOL, UNA INDUSTRIA DE CASI MIL MILLONES PARA DIEZ ESTRELLAS

La clasificación confirma que el futbol moderno es mucho más que salarios y primas por resultados. Los contratos con los clubes representan una parte fundamental de los ingresos, pero los patrocinios, las inversiones y los negocios personales pueden cambiar considerablemente el lugar que ocupa cada jugador.

Ronaldo y Messi siguen dominando esa industria, aunque figuras como Mbappé, Haaland, Vinícius y Yamal buscan tomar el relevo en los próximos años.

Mientras tanto, Kane combina una producción goleadora de primer nivel con ingresos que lo mantienen entre la élite económica del deporte.